Landrat Mario Glaser übernimmt Schirmherrschaft für das Netzwerk Ehrenamt

Seit über 30 Jahre besteht das Netzwerk Ehrenamt im Landkreis Biberach. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss von derzeit 51 sozialer Einrichtungen im Landkreis Biberach, mit circa 6000 Engagierten. Bei einem gemeinsamen Austauschtreffen im Landratsamt Biberach hat sich Landrat Mario Glaser bereit erklärt, die Schirmherrschaft für das Netzwerk zu übernehmen.

Das Netzwerk Ehrenamt im Landkreis Biberach fördert freiwilliges Engagement, organisiert Veranstaltungen und wirbt für freiwilliges Engagement. So hat das Netzwerk in diesem Jahr an der Messe aktiv50plus teilgenommen, sich bei der Gewerbeschau innerhalb der Heimattage engagiert oder eine Ausstellung des Arbeitskreises Senioren organisiert. Die Koordination des Netzwerks erfolgt durch den Sprecherkreis mit Ursula Deiz, Josef Martin und Monika Adolph, sowie der Geschäftsführung, welche durch die Caritas Biberach-Saulgau in Person von Ursula Döbele erfolgt.

Beim Treffen mit Landrat Mario Glaser wurde über die aktuelle Arbeit berichtet und Projekte vorgestellt. So bestehen einzelne Arbeitskreise die wiederum mit der Pflegebrücke und andere Zusammenschlüsse hineinwirken. So organisiert Beispielsweise das Netzwerk Demenz den Fachtag Demenz. Das Netzwerk Digitalisierung möchte sogenannte Digitalmentoren ausbilden. Der Ausschuss Senioren ist sehr aktiv und der Arbeitskreis Behindertenhilfe bildet sich gerade neu.