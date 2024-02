Bund und Länder haben sich vergangene Woche über die Einführung einer Bezahlkarte für die Auszahlung staatlicher Leistungen an Asylbewerber verständigt. Allein im Landkreis Biberach wird das Landratsamt rund 1000 solcher Karten verteilen. So viele Bedarfsgemeinschaften im Asylbewerberleistungsgesetz leben derzeit im Landkreis.

Landrat Mario Glaser befürwortet die Einführung der Bezahlkarte, wie er auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt. Gleichwohl sei es ihm wichtig deutlich zu machen, dass dies „nur ein kleiner Baustein sein kann“. Denn auch künftig werde ein Großteil der Geflüchteten Geldleistungen erhalten. So beziehen beispielsweise Geflüchtete, die anerkannt oder eine Aufenthaltsberechtigung haben und Bürgergeld erhalten, weiterhin Geldleistungen auf das Girokonto.

Nur wenige Barauszahlungen im Kreis Biberach

Bargeld kann mit der neuen Karte nur bis zu einem gewissen monatlichen Betrag abgehoben werden. Außerdem sind Überziehungen, Karte-zu-Karte-Überweisungen sowie sonstige Überweisungen im In- und Ausland ausgeschlossen. „Eine Bezahlkarte soll vor allem den Aufwand der Ämter für Barauszahlungen reduzieren sowie verhindern, dass Geld ins Ausland transferiert wird“, so der Landrat. Im Landkreis Biberach gebe es allerdings heute schon nur sehr wenige Barauszahlungen, in der Regel erfolge die Auszahlung der Leistungen auf Girokonten.

Dementsprechend erwartet Landrat Glaser auch nicht, dass der Verwaltungsaufwand auf kommunaler Ebene durch eine Bezahlkarte deutlich sinken wird: „Wir gehen davon aus, dass die Einführung einen gewissen Mehraufwand bedeutet, aber machbar ist. Weitere Mehrbelastungen sehen wir dadurch im Moment nicht beziehungsweise nicht in größerem Umfang.“

Das wünscht sich der Landrat von Bund und Land

Um den Landkreisen die Umsetzung zu erleichtern, sei ein bundeseinheitliches Modell wichtig, sagt Glaser und ergänzt: „Es darf kein Flickenteppich entstehen, es sollte nicht zu mehr Bürokratie führen und es muss rechtssicher sein.“ Auch müsse die Bezahlkarte eine hohe Akzeptanz bei den Annahmestellen haben, die Nutzung also problemlos möglich sein. „Nach den aktuellen Informationen gehen wir davon aus, dass diese Kriterien erfüllt sein werden“, so der Landrat.

Der Landkreistag Baden-Württemberg hält alle Landkreise regelmäßig auf dem aktuellen Stand. Mit Ausnahme von Bayern und Mecklenburg-Vorpommern haben sich alle Bundesländer auf gemeinsame Standards für das Vergabeverfahren geeinigt und streben eine Vergabe bis zum Sommer an.