Landrat Mario Glaser ist nun etwas mehr als ein Jahr im Amt. Im ersten Teil des Jahresinterviews äußert sich der 45-Jährige zu den Anstrengungen beim Klimawandel, zur Digitalisierung der Verwaltung und zur Arbeit seiner Mitarbeiter.

Herr Landrat, als Sie vor einem Jahr Ihr Amt antraten, nannten Sie Klimawandel und Mobilitätswende als große Themen. Seit einem Jahr fährt die Regio-S-Bahn auf der Südbahn und seit September gibt es die Regiobusverbindung von Riedlingen nach Memmingen. Wann ist hier mit weiteren Fortschritten zu rechnen?

Auf der Südbahn ist unser nächstes Ziel, weitere Haltepunkte anzubieten. Wir sind zusammen mit den Planern der SWU und den betroffenen Gemeinden dabei, uns diese Haltepunkte anzuschauen und planerisch vorzubereiten. Die Regiobuslinie kostet uns mit drei Millionen Euro eine stattliche Summe Geld. Wir überlegen aber auch, ob wir weitere Regiobuslinien einführen. Das machen wir davon abhängig, wie der bisherige Regiobus angenommen wird. Wir schreiben zudem turnusmäßig weitere Verkehrsräume aus, in nächster Zeit Ochsenhausen und Laupheim.

Mit dem Regiobus und den Verbesserungen im Laupheimer Raum ist es bereits jetzt gelungen, das Fahrplanangebot im Landkreis um 13 Prozent zu vergrößern. Das Thema Mobilitätswende hört sich ja immer sehr hochtrabend an und tatsächlich sind die Möglichkeiten, die ein Kreis hat, beschränkt, vor allem finanziell. Wir bezuschussen aber zum Beispiel allein das Deutschlandticket vor allem im Jugendbereich mit rund einer Million Euro jährlich. Da fließen also große Mengen an kommunalen Mitteln in den ÖPNV. Und auch der Radwegebau ist ein Beitrag zur Mobilitätswende auf kommunaler Ebene.

Viele Bürger wünschen sich, dass hier auch die Donaubahn einen größeren Beitrag leisten könnte.

Bei der Donaubahn bin ich sehr zurückhaltend optimistisch. Wir sind nicht der entscheidende Akteur. Letztlich ist es ein Thema der Deutschen Bahn selbst, diese Strecke auszubauen und natürlich auch der Mittel, die von Land und Bund kommen müssen. Da sind wir beharrlich dabei, auch mit den angrenzenden Landkreisen Alb-Donau, Sigmaringen und bis weiter nach Tuttlingen Druck aufzubauen. Aber zu sagen, es ist relativ schnell umgesetzt, das wäre unehrlich. Bei solchen Maßnahmen sprechen wir von Dekaden.

Was tut der Landkreis sonst noch für den Klimaschutz?

Das Thema Klimawandel macht man immer zu sehr am Thema Mobilität fest. Wir haben als Landkreis und Kreisverwaltung große Aufgaben, dem Klimawandel entgegenzutreten. Dabei wollen wir die CO2-neutrale Verwaltung in nächster Zeit intensiver angehen. Wir sind baulich jetzt dabei, den bestmöglichen Standard zugrunde zu legen. Wir lassen uns auch aktuell wieder rezertifizieren mit dem European Energy Award. Ich denke aber, dass wir hier noch mehr tun können und werden sicherlich im nächsten Jahr im Kreistag dieses Thema setzen.

Die Möglichkeiten im Landkreis beim Ausbau erneuerbarer Energien sind begrenzt. Kürzlich hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Konflikt zwischen Windenergie und Bundeswehr einen neuen Vorstoß unternommen. Wie verfolgen Sie diese Diskussion?

Ich bin zunächst dankbar, dass er das zu seiner Sache macht und verfolge diesen Vorstoß mit großer Neugier. Der Regionalverband Donau-Iller ist schon seit einigen Jahren bemüht, diesen Konflikt zu bearbeiten. Wir können rund 70 Prozent der Landkreisfläche planerisch nicht nutzen, aufgrund der Restriktionen durch die Bundeswehr. Aber auch der Landkreis war nicht tatenlos. Ich habe das Gespräch gesucht mit dem Ministerpräsidenten und erst kürzlich mit Ministerin Walker.

Offensichtlich braucht es nun die Direktansprache des Ministerpräsidenten, um überhaupt voranzukommen. Was mich dabei aber wirklich umtreibt: Unsere Industriebetriebe brauchen dringend Energie, die vor Ort erzeugt wird. Sollte es uns nicht gelingen, entsprechende Windenergieanlagen aufzubauen, glaube ich, dass wir die nächsten Jahre, was Versorgungssicherheit angeht, einen wirtschaftlichen Standortnachteil haben werden.

Eines Ihrer weiteren großen Themen ist die vollständig digitalisierte Verwaltung. Wie sehen Sie den Landkreis hier aufgestellt?

Wir sind schon viel besser aufgestellt, als man oft annimmt. Zum Beispiel im Sozialdezernat arbeiten wir seit einiger Zeit mit einer echten digitalen Akte. Wir sind auch in vielen anderen Bereichen bestrebt, deutlich digitaler zu werden. Zum einen ist es für die Bürgerinnen und Bürger wichtig, Behördenangelegenheiten digital erledigen zu können.

Zum anderen ist es aber auch für uns im Amt für den Ablauf künftig unabdingbar. Da das Ganze so eine eminent wichtige Aufgabe ist, werden wir im Frühjahr im Kreistag aufzeigen, wo unser digitaler Weg hingehen könnte. Aber wenn ich mehr Digitalisierung will, brauche ich Mittel und mehr Mitarbeiter. Und das ist dann eine politische Entscheidung des Kreistags, ob und wie man diesen Weg mitgeht oder nicht.

Ist es langfristig das Ziel, den Personalbedarf zu reduzieren?

Bisher zeigt sich Digitalisierung nicht darin, dass man weniger Mitarbeiter braucht. Ich gehe aber davon aus, dass man Arbeitsabläufe vereinfachen kann, was dann auch zu einem Weniger an Personalbedarf führen wird. Wenn ich allerdings immer mehr Aufgaben habe, die ich bewerkstelligen muss, dann hilft mir eine Digitalisierung nur bedingt, Personal einzusparen. Digitalisierung ist also nicht die eine Antwort auf eine überbordende Bürokratie.

Sie haben in Ihrer Haushaltsrede berichtet, viele Gespräche mit Mitarbeitern geführt und dabei viel gelernt zu haben. Was zum Beispiel?

Ich habe als Kreisrat und Bürgermeister lange Zeit einen anderen Blick auf dieses Haus gehabt. Der Perspektivwechsel war sehr wohltuend. Ich erlebe Mitarbeitende, die mit einer sehr hohen Identifikation für das, was sie tun, aber auch für diesen Landkreis, arbeiten. Das begeistert mich. Das geschieht momentan in einem schwierigen Umfeld mit starken personellen Engpässen in vielen Bereichen. Das hohe Gut einer Verwaltung sind gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich bin froh, dass wir so viele gute Mitarbeitende haben.

Sie haben zuletzt gesagt, dass Sie manchmal die Wertschätzung für die Arbeit Ihrer Mitarbeiter vermissen. Wie wird deren Arbeit Ihrer Meinung nach wahrgenommen?

Das Gemeinwohl, das gesellschaftliche Zusammenleben im Landkreis Biberach hängt wesentlich davon ab, dass staatliche Institutionen einwandfrei funktionieren. Und im Landkreis Biberach kann man wahrlich davon sprechen, dass sehr viel sehr gut funktioniert. Dennoch nehme ich natürlich auch gelegentlich Unmut wahr.

Es ist ja kein Geheimnis, dass wir in manchen Teilen des Hauses Rückstände haben. Die haben wir aber nicht, weil es uns Spaß macht oder wir schlecht arbeiten, sondern weil wir Personalmangel haben sowie Aufgabenzuwächse und die Mitarbeiter an ihre Belastungsgrenze kommen. Wir schauen natürlich schon, dass die Bereiche dennoch gut funktionieren.

In der Zulassungsstelle hoffen wir zum Beispiel, zeitnah neue Stellen besetzen zu können, um wieder vor die Welle zu kommen. Wir werden aber auch in den kommenden Jahren längere Wartezeiten bei Behördengängen haben. Ich bin da ganz realistisch. Da braucht es auch ein gewisses Umdenken in der gesellschaftlichen Erwartungshaltung. Was man in manchen Branchen ganz selbstverständlich hinnimmt, nimmt man beim Staat noch nicht hin.

Welche Reaktionen erleben Ihre Mitarbeiter?

Wir stellen fest, dass es gerade in Bereichen mit einem hohen Kundenkontakt wie Jobcenter, Ausländerbehörde oder Zulassungsstelle schwieriger wird, Personalstellen zu besetzen. Es sind natürlich nur Einzelfälle, aber der Umgangston ist schon sehr viel rauer geworden und die Einzelfälle häufen sich. Aber da ist die öffentliche Verwaltung keine Besonderheit, das gibt es im Einzelhandel, im Handwerk und in anderen Bereichen. Das erklärt, dass Mitarbeiter diesen Kontakt zunehmend nicht mehr haben und auf andere Stellen wechseln wollen.