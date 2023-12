Landkreis unterstützt Kühn-Foundation

Thomas Kühn, Unfallchirurg und Orthopäde, hilft mit der Kühn-Foundation verschiedenen afrikanischen Kliniken, sei es durch Wissenstransfer oder die Ausbildung der Ärzte vor Ort, sei es mit chirurgischen Instrumenten. Instrumente, die in Europa nicht mehr benötigt werden, sammelt Kühn und versorgt damit die Krankenhäuser in Afrika. Die Stiftung leistet eine besondere Arbeit für die Menschen dort und gibt ihnen eine Perspektive.

Kühn arbeitet seit 2019 eng mit der Sammelzentrale Laupheim zusammen, um die Güter zu versenden. Geschäftsführer Roman Engelhart erläuterte beim Besuch des Landrats die Arbeit der Sammelzentrale. Sie verstehe sich als Dienstleistungszentrum. Von hier aus werden in eigenem Namen und für Dritte Hilfssendungen vorbereitet und versendet. Über 1000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgen dafür, dass rund 500 Tonnen Hilfsgüter jährlich, neben Kleidung und Schuhen auch Gebrauchsgüter, durch die Sammelzentrale an karitative, soziale Organisationen und Einrichtungen in Entwicklungsländern verschickt werden.

Bei den aktuellen Spenden aus dem ehemaligen Klinikum Laupheim handelt es sich nicht nur um eine größere Anzahl an medizinischen Geräten und Verbrauchsmaterial, sondern auch um OP-Lampen, Pflegebetten, Infusionsständer oder Medikamentenschränke. Ebenfalls konnten Monitore, Edelstahlwagen, Rollstühle sowie eine HNO-Behandlungseinheit übergeben werden. Sogar ein künstlicher Christbaum wird mitverschickt. Die Gegenstände wurden in Zusammenarbeit mit Birgt Kern und Sabine Mang vom Landratsamt Biberach und freiwilligen Helfern im ehemaligen Klinikum zusammengetragen. Ein Teil der Gegenstände wird laut Roman Engelhart im Januar nach Uganda versendet. Dort kommen die Einrichtungsgegenstände einer Klinik im Norden des Landes zugute, die sich derzeit im Bau befindet. Der andere Teil wird im März über die Kühn-Foundation nach Tansania verschickt.

„Es freut mich sehr, dass verschiedene Gegenstände aus der alten Klinik in Laupheim weiterhin Verwendung finden und eine Hilfestellung für die Arbeit von Dr. Thomas Kühn, seiner Stiftung und der Sammelzentrale Laupheim sind. Beiden Hilfsorganisationen und allen Ehrenamtlichen, die zum Gelingen dieser Aktionen beitragen, bin ich überaus dankbar. Denn so kommt Hilfe dort an, wo sie auch gebraucht wird“, so Landrat Mario Glaser.