Der Landkreis Biberach erhöht seine Zuwendung für den Blasmusikkreisverband schrittweise von 33.000 auf 43.000 Euro pro Jahr. Diesem Vorschlag der Landkreisverwaltung stimmte der Kreistag einstimmig zu. Kostensteigerungen hatten den Verband zuletzt vor finanzielle Herausforderungen gestellt.

Bei Proben sitzt der 14-Jährige neben dem 80-Jährigen. Wo gibt es so etwas sonst? Mario Glaser

Landrat Mario Glaser hatte bereits in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses seine Wertschätzung für die Arbeit des Verbands zum Ausdruck gebracht. Glaser hatte vor allem die Verdienste in der Jugendarbeit hervorgehoben und den hohen Stellenwert des Verbands im Landkreis über alle Generationen betont. „Bei Proben sitzt der 14-Jährige neben dem 80-Jährigen. Wo gibt es so etwas sonst?“, so der Landrat.

Fortbildungen für mehr als 500 Jugendliche

In der Sitzungsvorlage werden weitere Verdienste des Blasmusikkreisverbands Biberach, der aus 111 Mitgliedsvereinen mit rund 9700 aktiven Musikern und mehr als 11.000 fördernden Mitgliedern besteht, genannt. „Der Blasmusikkreisverband Biberach ist ein wichtiger Dachverband für den gesamten Landkreis, der vielfältige übergeordnete Aufgaben im Bereich der Blasmusik übernimmt, auch in gesellschaftlicher Hinsicht“, heißt es dort.

Dabei widme sich der Verband der Pflege einer modernen wie auch traditionellen Blasmusikkultur sowie des lebendigen musikalischen Brauchtums der Bürger im Landkreis. Im vergangenen Jahr ermöglichte der Verband beispielsweise mehr als 500 Jugendlichen durch die Organisation von Aus- und Fortbildungen die persönliche und musikalisch fachliche Entwicklung.

Da der Verband sich derzeit durch die Folgen der Pandemie besonders gefordert sieht, treffen ihn die sprunghaft gestiegenen Kosten bei Bildungshäusern, Lehrkräften und in anderen Bereichen besonders hart. Weil auch geplante Einsparungsmaßnahmen und die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags das Defizit nicht komplett ausgleichen würden, wandte sich der Kreisverbandsvorsitzende Michael Ziesel an den Landkreis mit der Bitte, den jährlichen Zuschuss zu erhöhen.

Erhöhung erfolgt in zwei Schritten

Ziesel konnte die Landkreisverwaltung überzeugen. So soll der Zuschuss in den beiden kommenden Jahren zunächst um 7000 auf 40.000 Euro erhöht werden, sodass das verbliebene Defizit ausgeglichen werden würde.

Angesichts der anhaltenden Kostensteigerungen soll der Zuschuss von 2026 an um weitere 3000 Euro erhöht werden, damit der Blasmusikkreisverband seine Aus- und Fortbildungsangebote für Jugendliche und Erwachsene langfristig auf qualitativ hohem Niveau aufrechterhalten kann.