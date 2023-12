7743 Schüler besuchen derzeit die acht Schulen in Trägerschaft des Landkreises Biberach. Finanzdezernent Holger Adler warf bei den Haushaltsberatungen im Kultur- und Schulausschuss einen Blick auf die Schülerzahlen.

Bei fünf der acht Kreisschulen handelt es sich um berufliche Schulen in Biberach, Laupheim und Riedlingen. Zu Beginn seiner Ausführungen nahm Adler den Ausbildungsmarkt in den Blick. Dort kamen zum Ausbildungsstart im September dieses Jahres auf rund 4000 Stellen rund 2300 Bewerber. Also ein „klassischer Bewerbermarkt“, stellte Adler fest und schlussfolgerte: „Jeder, der sucht, findet vielleicht nicht seinen Favoriten, aber doch eine Stelle, die ihm angeboten werden kann.“

So entwickelte sich der Ausbildungsmarkt

Adler präsentierte Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Demnach lag die Bewerberzahl 2009 noch bei rund 3600 und sank seitdem nach und nach. Noch 2010 gab es mehr Bewerber als Ausbildungsplätze. Ein Jahr später stieg die Stellenzahl deutlich auf rund 4000 und bewegt sich seitdem relativ konstant auf diesem Niveau.

2019 betrug die Anzahl der Bewerber immerhin noch knapp 2800. Die Hoffnung, dass die Zahlen nach der Pandemie wieder anziehen, erfüllte sich bislang nicht. „Viele verbleiben länger in den Schulen“, nannte Adler einen Grund für den jüngsten Rückgang. Das macht sich auch an den Berufsschulen bemerkbar, wo die Schülerzahlen im Teilzeitbereich, also im Dualen System, seit einigen Jahren stagnieren.

Generalistische Pflegeausbildung verliert Schüler

Sorgen bereitet dem Landkreis derzeit die Entwicklung in der generalistischen Pflegeausbildung. Im Juli dieses Jahres wurden 31 Absolventen des ersten Jahrgangs im neuen Ausbildungsgang „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ verabschiedet. Gestartet waren 2020 allerdings 50 Schüler. Ein Jahr begannen 56 Schüler. 2022 sank die Schülerzahl auf 43 und betrug in diesem Jahr nur noch 36. Insgesamt besuchen derzeit 128 Schüler die Schule. Adler berichtete, dass der Landkreis als Schulträger in die Ausstattung investiert habe, die Schüler unter anderem Tablets erhielten. Die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen haben einen Ausbildungsverbund gegründet, der zusammen mit der Pflegeausbildungskoordination im Amt für Bildung und Schulentwicklung aktiv an gemeinsamen Qualitätsstandards arbeitet. Nun sollen die Werbemaßnahmen verstärkt werden, um mehr junge Menschen für eine Pflegeausbildung zu begeistern.

Großer Zulauf bei Vorqualifizierungsklassen

Einen großen Zulauf verzeichnen derweil die Vorqualifizierungsklassen für Schüler ohne Deutschkenntnisse (VAB-O-Klassen). Im Schuljahr 21/22 besuchten 37 Schüler die beiden Klassen an der Kilian-von-Steiner-Schule Laupheim und der Gebhard-Müller-Schule in Biberach. In diesem Schuljahr verteilen sich 113 Schüler auf alle fünf Beruflichen Schulen im Landkreis. Hinzu kommen zwölf Schüler am Kolpingkolleg Riedlingen. Adler berichtete, dass 40 Prozent der Schüler aus der Ukraine kämen. Weitere 40 Prozent verteilen sich auf weitere Nicht-EU-Länder.

Zu den Schulen in Trägerschaft des Landkreises zählen neben den Beruflichen Schulen noch das Kreisgymnasium Riedlingen, die Schwarzbach-Schule (Sonderpädagogisches Bildungszentrum) und die Fachschule für Landwirtschaft Biberach. Insgesamt hält sich dort das Verhältnis zwischen Teilzeit- und Vollzeitschülern etwa die Waage. In diesem Schuljahr sind es 3842 Teilzeit- und 3903 Vollzeitschüler.