Landrat Mario Glaser hat am Dienstagabend in einem feierlichen Rahmen 14 Einzelpersonen und sechs Gruppen mit dem Ehrenamtspreis des Landkreises Biberach ausgezeichnet. Die Preisträger teilen sich ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.

Eine Jury, bestehend aus Mitgliedern des Kreistags, der freien Wohlfahrtsverbände, der Kirchen, des Kreisjugendrings und des Landkreises Biberach, wählte die Preisträger aus insgesamt 54 Vorschlägen aus.

Vor der Verleihung von Urkunde und Preisgeld trugen Mitglieder der Jury zu jedem Preisträger eine Laudatio vor. „Alle 54 Vorschläge waren gute Vorschläge“, betonte der Landrat bei seiner Begrüßung. Die Jury habe sich daher entschieden, neun Kategorien zu bilden.

Hinter dem Ehrenamt liegt „eine harte Zäsur“

So unterschiedlich die Engagements der einzelnen Preisträger seien, sagte Glaser, „allen ist jedoch eines gemeinsam: Sie schenken Freude. Sie inspirieren und bereichern die Gesellschaft.“ Die Corona-Pandemie habe für das Ehrenamt „eine harte Zäsur“ bedeutet, erinnerte Glaser.

Sein persönlicher Eindruck sei jedoch: „Das Ehrenamt kommt nach der Pandemie zurück und ist zurück, vielleicht stärker als zuvor“, sagte der Landrat und ergänzte:

„Wir alle wissen nur zu gut: Viele Bereiche des öffentlichen und sozialen Lebens würden ohne ehrenamtliches Engagement schlicht und ergreifend nicht stattfinden. Sie, liebe Preisträger, leisten einen außergewöhnlichen Beitrag für unseren Landkreis und die Menschen, die hier leben.“

Landrat: „Bleiben Sie bitte so aktiv“

Der Landrat zeigte sich tief beeindruckt vom Engagement: „Herzlichen Dank für Ihre wunderbaren Ideen und für Ihren selbstlosen Einsatz. Fassen Sie diesen Preis als Anerkennung und Würdigung der Allgemeinheit für das von Ihnen Geleistete auf, aber genauso als Ansporn für die Zukunft. Sie sind großartige Vorbilder, auch für mich. Es ist schön zu sehen, wie unsere Menschen im Landkreis Gutes in die Welt hinausgeben.“ Zum Abschluss äußerte Glaser noch einen Wunsch: „Bleiben Sie bitte so aktiv.“

Zu den Gratulanten zählten auch die drei Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Biberach, Kreisräte und einige Bürgermeister. Das Blechbläser-Ensemble der Kreisjugendmusikkapelle begleitete den Festakt im großen Sitzungssaal des Landratsamts unter der Leitung von Ludwig Kibler.

Die Ehrenamtspreisträger 2023 in den verschiedenen Kategorien

Naturschutz:

Esther Franzen aus Achstetten engagiert sich seit 40 Jahren für den BUND, zwölf Jahre als Kreisvorsitzende. Sie organisiert die Pfanzentauschbörse Biberach, trug zur Gründung des BUNDTeams für Kids bei und betreut neun Arbeitskreise.

Der Biberacher Martin Rösler engagiert sich seit Jahrzehnten im Nabu, ist seit 1998 Ortsgruppen- und seit 2013 Kreisvorsitzender. Auch als Lehrer begeisterte er Jugendliche für den Naturschutz, die langjährige Biotoppflege im Ummendorfer und Wettenberger Ried wurde mit einem Preis gewürdigt.

Unterhaltung:

Der Open-Air-Ausschuss der katholischen Landjugendbewegung Altheim machte das dortige Festival in den vergangenen fast 30 Jahren weit über die Kreisgrenzen bekannt, lockte namhafte Bands nach Altheim und verhalf vielen Nachwuchsbands zum ersten großen Auftritt.

Soziale Einzelengagements:

Ida Müller ist seit 2005 Vorsitzende des Kirchengemeinderats in Ringschnait, eröffnete 2016 ein Begegnungs-Café mit Geflüchteten, sammelte Spenden für Betroffene des Hochwassers und setzte sich für die behindertengerechte Gestaltung des Kirchenvorplatzes ein.

Renate Gleinser aus Ingoldingen ist Sprecherin der rund 70 Seniorenkreise im Dekanat Biberach und Vorstandsvorsitzende der katholischen Erwachsenenbildung. In ihren Funktionen organisiert sie zahlreiche Veranstaltungen und Angebote im gesamten Landkreis.

Willi Seitz vertritt seit 51 Jahren die DGB-Jugend im Kreisjugendring. Er war wesentlich an der Einrichtung der hauptamtlichen Geschäftsstelle vor fünf Jahren beteiligt und gehört zu den Vätern des Jugendgetränks Blapf

Die Äpfingerin Helga Hecht engagiert sich als Gemeinde- und Ortschaftsrätin unter anderem für eine nachhaltige Entwicklung von Dorfstrukturen, ist beim Besucherdienst in der Biberacher Klinik und im ZfP sowie in Ochsenhausen beim Kräuterfest und den Waschfrauen aktiv.

Der Riedlinger Dieter Giehmann unterstützt im Netzwerk Ehrenamt Senioren beim Erwerb digitaler Kompetenzen. Er leitet die Seniorenakademie Donau-Oberschwaben und begleitet im Digital-Kompass Senioren bei digitalen Problemen.

Inklusion:

Klumpfuß-Selbsthilfegruppe Oberschwaben organisiert in Ingoldingen regelmäßig Treffen und unterstützt vor allem betroffene Eltern von Neugeborenen. Sie berät und informiert, bietet Kontakte zu Kliniken, Orthopäden und Therapeuten.

Soziale Gruppenengagements:

Der Verein zur Förderung der Altenhilfe Ertingen bietet den Senioren das ganze Jahr über ein vielfältiges Programm, begleitet bei Bedarf auch bei Arztbesuchen, zum Einkaufen oder zu Gottesdiensten.

Der Trauerbesuchsdienst Biberach steht seit zehn Jahren Menschen bei, die einen Angehörigen verloren haben. Die Ehrenamtlichen bieten ein offenes Ohr, Zeit, Menschlichkeit und Empathie.

Historie:

Gisela Christ aus Schweinhausen setzt sich seit mehr als 25 Jahren dafür ein, dass das Gedenken an den Bekennerbischof Joannes Baptista Sproll lebendig zu halten und brachte ihr einzigartiges Wissen an verschiedenen Stellen ein.

Walter Wachter setzt sich für den Erhalt des etwa 2600 Jahre alten Kulturdenkmals „Alte Burg“ bei Langenenslingen ein und macht die Rekonstruktion unter anderem durch Führungen für alle Interessierten zugänglich.

Sport:

Norbert Maunz bringt es in verschiedenen Funktionen beim Handballverein Rot-Weiß Laupheim auf mehr als 130 Jahre Ehrenamt. Als Hallensprecher gilt er als die Stimme des Handballs in Laupheim.

Hans-Jürgen Herzog ist seit 21 Jahren Vorsitzender des Tennisclubs Diehl-Aviation Laupheim, hält den Verein mit seinem positiven Geist zusammen und trug so zu einer positiven Mitgliederentwicklung bei.

Reinhard Wohnhas ist von klein auf beim FC Blau-Weiß Bellamont in verschiedenen Funktionen aktiv, darunter viele Jahre als Jugendtrainer und Schiedsrichter. Er wirkte auch maßgeblich bei Arbeiten auf dem Vereinsgelände mit.

Kultur:

Die Pippi-Langstrumpf-Freunde zeichnen für die Aufführungen im Freilichttheater in Wain verantwortlich. Alle zwei Jahre findet das Theater-Spektakel statt. Seit dem Start 2002 schlüpften 320 Kinder in die verschiedenen Rollen.

Manuela Häußler war bis Mai dieses Jahres 26 Jahre lang Vorsitzende des „Achstetter Theaterschubba“ und 1997 auch maßgeblich an der Vereinsgründung beteiligt.

Junges Ehrenamt:

Die Warthauserin Franziska Schuck gibt im Musikverein Kindern Einzelstunden und ist Dirigentin des Vororchesters. Zudem leitet sie eine Ministrantenband, künftig wirkt sie als Kantorin in der Kirchengemeinde. Zusätzlich trainiert sie eine Mädchengruppe im Rope-Skipping.

Der Verein Bike2JumpLA treibt den von seinen Mitgliedern initiierten Bau eines Dirtparks für Biker bei Langenenslingen voran. Die mehr als 60 Personen, davon die Hälfte Kinder, kümmern sich ums Marketing, die Website www.jump-la.de und akquirieren Sponsoren.

