Landkreis Biberach knackt die 1000-Stellen-Marke

Die Aufgabenfülle nimmt stetig zu und damit auch der Personalbedarf. Im Stellenplan für dieses Jahr hat der Landkreis Biberach nun erstmals die 1000-Stellen-Marke überschritten. Die Bindung und Gewinnung von Mitarbeitern gewinnt dadurch eine immer größere Bedeutung.

Der Stellenplan 2014 hatte noch 819,5 Vollzeitäquivalente vorgesehen, die sich auf 1189 Personen verteilten. 2022 waren es 890 Stellen, 2023 sah der Stellenplan 926,5 vor und im Stellenplan 2024 sind es nun 1006,8. Bereits im Laufe des vergangenen Jahres stimmte der Kreistag neuen Stellen zu, darunter allein 41,3 sogenannte Ukraine-Stellen, die entfristet wurden.

Viele Beamtenstellen sind nicht besetzt

Der Haushalt 2024 enthält weitere 27 neue Stellen. Der starke Anstieg bei der Stellenanzahl spiegelt sich naturgemäß in den Personalkosten wider. Die betrugen 2014 noch 43,1 Millionen Euro, für 2024 sind 75,2 Millionen Euro im Haushalt eingeplant. Hier schlug sich besonders der Tarifabschluss 2023 nieder, der nach Angaben des Landratsamts rund zehn Prozent Mehrkosten ausgemacht hat.

Anja Lachenmayer leitet das Haupt- und Personalamt des Landkreises Biberach. (Foto: Landratsamt )

Die 1006,8 Stellen verteilen sich auf dem Papier auf 318,1 Beamte und 688,7 Beschäftigte. Doch in vielen Bereichen beklagt das Landratsamt Vakanzen. So waren Ende vergangenen Jahres tatsächlich rund 200 Beamtenstellen und rund 740 Stellen für Beschäftigte (inklusive Aushilfen) besetzt. Diese Stellen verteilen sich derzeit auf 1470 Personen, von denen 1164 Beschäftige und 306 Beamte sind.

Die Bindung und Gewinnung von geeigneten Mitarbeitern wird bei stetigem Bürokratieaufbau zur großen Herausforderung. Anja Lachenmayer

Auf Nachfrage von Kreisrat Franz Lemli (SPD) hatte Anja Lachenmayer, Leiterin des Haupt- und Personalamts, jüngst im Verwaltungs- und Finanzausschuss gesagt, dass die nicht besetzten Beamtenstellen vor allem zwei Gründe hätten: „Manche Bewerber erfüllen die Anforderungen nicht.“ Andere würden bewusst auf den Beamtenstatus verzichten.

265 Stellenausschreibungen im vergangenen Jahr

Die vielen unbesetzten Stellen, die Abschiede langjähriger Mitarbeiter in den Ruhestand und nicht zuletzt der Fachkräftemangel stellen das Landratsamt vor große Aufgaben. „Die Bindung und Gewinnung von geeigneten Mitarbeitern wird bei stetigem Bürokratieaufbau zur großen Herausforderung“, sagte Lachenmayer in der Ausschusssitzung.

Wie groß der Aufwand bei der Besetzung offener Stellen für Lachenmayer und ihre Mitarbeiter geworden ist, verdeutlicht ein Blick auf die Entwicklung der Bewerbungsverfahren. 2017 lag die Zahl noch bei 96. Im vergangenen Jahr waren es bereits 265 Ausschreibungen. Viele Stellen habe man mehrfach ausschreiben müssen, so Lachenmayer .

Angesichts der Probleme bei der Personalgewinnung tut der Landkreis einiges dafür, um bei seinen rund 1470 Mitarbeitern zu punkten. So stimmte der Kreistag im vergangenen Jahr dem Ausbau des Jobtickets und der Übernahme des 365-Euro-Tickets für Auszubildende zu. Zudem beschlossen die Kreisräte die Aussetzung der Ausbildungs- und Prüfungspflicht bei der Einstufung in Entgeltgruppen.

„Dadurch sind wir attraktiver geworden und können uns von anderen Arbeitgebern im öffentlichen Dienst absetzen“, sagte Lachenmayer. Auch die Entfristung der erwähnten Ukraine-Stellen, darunter allein 29 Stellen im Amt für Flüchtlinge und Integration, beantragte die Verwaltung in der Hoffnung, die neuen Mitarbeiter möglichst langfristig ans Landratsamt binden zu können.

Fokus auf Ausbildung

Des Weiteren wirbt der Landkreis auf dem Stellenmarkt mit dem im vergangenen Sommer erneuerten Zertifikat „Familienfreundlicher Arbeitgeber“. Im kommenden Jahr sollen individuelle Weiterbildungsangebote die Personalentwicklung ergänzen und ein neues Nachwuchsführungskräfteprogramm starten.

Ohnehin hat sich das Landratsamt auch als Ausbildungsbetrieb einiges vorgenommen. Derzeit werden 64 junge Menschen in 18 Berufen ausgebildet. Im vergangenen Jahr kam der Bachelor of Arts in Tourismus, Hotellerie und Gastronomie hinzu. Zudem werde versucht, die Anzahl der Ausbildungsplätze weiter zu erhöhen, so Lachenmayer. Die Amtsleiterin bemerkte jedoch, dass es auch für das Landratsamt schwierig geworden sei, gute Auszubildende zu finden und alle Plätze zu besetzen.

Bei der 2023 erstmals veranstalteten Hausmesse für Auszubildende, einer Azubi-Night, habe es einen unerwartet großen Ansturm gegeben, so Lachenmayer. In diesem Jahr sei daher eine Neuauflage geplant. „Vor allem die Ausbildung im Haus und der Aufbau eigener Arbeits- beziehungsweise Fachkräfte wird künftig Priorität haben“, sagt Landrat Mario Glaser.