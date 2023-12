Landkreis Biberach bangt um hohe Digitalstandards

Rund eine Million Euro investiert der Landkreis Biberach jedes Jahr in die Ausstattung seiner acht Schulen. Diese Richtgröße nannte Finanzdezernent Holger Adler im Kultur- und Schulausschuss bei seinem Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr. Sorgen bereitet dem Landkreis die ungeklärte Finanzierung im Bereich Digitalisierung.

Im kommenden Jahr sind 1,14 Millionen Euro im Bereich Schulausstattung eingeplant. Die größten Investitionen kommen der Karl-Arnold-Schule (KAS) in Biberach, der Kilian-von-Steiner-Schule in Laupheim und der Berufliche Schule Riedlingen zugute. Allein die KAS erhält 432.900 Euro. Die größten Beschaffungen stehen hier in der Fahrzeugtechnik im Wert von rund 80.000 Euro an. In die Laupheimer Berufsschule fließen 293.100 Euro, davon allein 248.000 Euro in Laborausstattung. In Riedlingen stehen Anschaffungen im Wert von 158.700 Euro an. Dieser Betrag verzehren zum großen Teil die vier neuen Universalfräsmaschinen, deren Finanzierung auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 aufgesplittet wurde.

Landkreis hofft noch auf Einigung

Landrat Mario Glaser sagte, dass vielen gar nicht bewusst sei, „welchen hohen Standard wir an unseren Berufsschulen haben“. Damit werde der Landkreis auch den Erwartungen aus der Wirtschaft gerecht.

Auch bei der Digitalausstattung steht der Landkreis gut da. 2300 iPads und 900 Laptops stehen den Schulen derzeit zur Verfügung. Doch diese hohen Digitalstandards kosten Geld und die Bundesmittel aus dem Digitalpakt sind fast aufgebraucht. Derzeit beobachtet auch der Landkreis genau, welchen Ausgang die Verhandlungen zwischen Bund, Land und Kommunalverbänden nimmt. Der Landkreistag sei derzeit pessimistisch, dass es zu einer Vereinbarung komme, berichtete Finanzdezernent Adler. Auch die Finanzierung der Geräteverwaltung und der Serverinfrastruktur sei nicht langfristig gesichert. Im Amt für Organisation und Digitalisierung gebe es allein fünf Stellen für die Schulbetreuung. Insgesamt handle es sich hier um große Kostenblöcke, sagte Adler.

Hier kommen Schulsozialarbeiter hinzu

Der Finanzdezernent ging auch auf die zusätzlichen Stellen in der Schulsozialarbeit ein. So kommen im kommenden Jahr zu den vier bestehenden 3,1 Stellen hinzu. Eine neue Stelle erhält das Kreisgymnasium Riedlingen, an der bislang keine Schulsozialarbeit angesiedelt war. Zuwachs gibt es an der Karl-Arnold-Schule (1,0), der Beruflichen Schule Riedlingen (0,5) und an der Kilian-von-Steiner-Schule (0,6) in Laupheim. Martin Gerster (SPD) lobte „den wichtigen, vielleicht überfälligen Zuwachs“ und fragte, ob weitere Stellen geplant seien. Adler sagte, dass man davon ausgehe, dass die Stellenanzahl vorerst ausreichen werde und man versuche, die neuen Stellen schnell zu besetzen. Landrat Glaser bemerkte, dass das bereits eine Herausforderung werde. Zudem sei noch offen, wie die Supervision in der Schulsozialarbeit zukünftig geregelt werde, so Adler. Derzeit übernehme Gisela Baumann, Leiterin des Amts für Bildung und Schulentwicklung, diese Aufgabe zusätzlich.

Beide Avatare werden genutzt

Kreisrat Alfred Braig (FDP) erkundigte sich in der Sitzung nach den neuen Avataren, die seit Kurzem an den Kreisschulen kranken Schülern die Unterrichtsteilnahme von daheim ermöglichen. Amtsleiterin Baumann berichtete, dass beide Avatare derzeit im Einsatz seien. Die Anschaffung weiterer Avatare sei nicht geplant. Sie würden zum einen nur bei langfristigen Krankheitsfällen eingesetzt. Zum anderen seien sie sehr teuer. Ein Avatar schlug mit 6000 Euro zu Buche. Daher sei auch nicht geplant, einzelne Schulen mit Avataren auszustatten, sondern sie weiterhin über das Kreismedienzentrum zu vermitteln.