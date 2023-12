Landespolizeiorchester spielt zum Abschluss des Heimattagejahrs

Zum Abschluss des Heimattagejahrs spielt das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg am Freitag, 8. Dezember, um 19 Uhr ein Adventskonzert in der Biberacher Stadthalle. Beim Konzert überreicht der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl der Stadt Biberach die Heimattageplakette. Das Orchester ist eines der renommiertesten Berufsblasorchester Deutschlands, wie die Stadt Biberach mitteilt. Als „guter Ton“ der baden-württembergischen Landespolizei begeistert es seit nunmehr mehr als 100 Jahren seine Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Eintritt ist frei, Karten sind nur an der Abendkasse in der Stadthalle erhältlich.