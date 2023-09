Biberach

Landesmeisterschaften im Poetry Slam

Biberach / Lesedauer: 1 min

Impression von der baden-württembergischen Meisterschaft 2019, hier das Halbfinale in der Alten Stadtbierhalle in Biberach. (Foto: Ulrich Klob )

Großes Landesfinale in Biberach: Bereits zum zwölften Mal treffen sich die besten Poetinnen und Poeten Baden-Württembergs zu den Landesmeisterschaften im Poetry Slam, um die neue Slam-Königin oder den neuen Slam-König des Landes zu küren. In zwei Halbfinals treten am Freitag, 29.

Veröffentlicht: 22.09.2023, 07:12 Von: sz