Die Bezirkshallenmeisterschaft der Frauen steigt am Sonntag in der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle. Ausrichter ist nach 2019 und 2022 - dazwischen fand wegen der Corona-Pandemie kein Turnier statt - zum dritten Mal in Folge der Fußball-Bezirksligist FC Wacker Biberach. Turnierbeginn ist um 10 Uhr. Das Finale ist für 14.05 Uhr terminiert. Titelverteidiger ist der Landesligist FC Bellamont.

Teilnehmerzahl ist Wermutstropfen

„Wir freuen uns sehr auf das Turnier“, so Jens Carstensen, Trainer des FC Wacker Biberach und Cheforganisator der Bezirkshallenmeisterschaft, bei der die Bezirksliga-Staffelleiterin Sonja Braunger von Bezirksseite aus als Turnierleiterin fungiert.

„Ein Wermutstropfen ist allerdings die Teilnehmerzahl. Es wäre schön gewesen, wenn alle Mannschaften aus dem Bezirk Riß dabei wären“, sagt der 62-Jährige weiter. „Aber wir nehmen es jetzt wie es ist.“

Überraschung nicht ausgeschlossen

Acht Teams, die zunächst in zwei Vierer-Vorrundengruppen gegeneinander antreten, werden am Sonntag in der Wilhelm-Leger-Halle am Start sein, darunter zwei des FC Wacker. „Rein von der Papierform her sind die Landesligisten SV Alberweiler und der Titelverteidiger FC Bellamont die Favoriten. Regionenlist TSV Warthausen habe ich auch noch auf dem Zettel“, so Carstensen.

„Eine Überraschung ist natürlich auch immer möglich. Im Vorjahr stand ja zum Beispiel der Bezirksligist SGM Kirchberg /Dettingen/Kellmünz im Finale.“ Das Endspiel verlor die SGM seinerzeit nur knapp mit 0:1 gegen den FC Bellamont.

Das Ziel des Ausrichters formuliert Wackers Trainer klar. „Wir wollen uns sportlich bestmöglich verkaufen“, sagt Carstensen. „Ansonsten wollen wir einfach ein guter Gastgeber sein, alle sollen sich wohlfühlen in der Wilhelm-Leger-Halle.“

Das sind die Vorrundengruppen

Gruppe 1: FC Wacker Biberach I, SGM Alberweiler II/Warthausen II, SGM Dettingen/Kirchberg, TSV Warthausen.

Gruppe 2: FC Bellamont, FC Wacker Biberach II, SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz, SV Alberweiler I.

Den kompletten Spielplan gibt es auf www.fussball.de