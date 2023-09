Das Wochenende hat in der Region einiges an Veranstaltungen zu bieten. Besucherinnen und Besucher können sich etwa auf die Landesfesttage in Biberach freuen, Ehingen feiert die Kirbe und Laupheim sein Brunnenfest.

Baden–Württemberg feiert sich

Mit den Landesfesttagen steigt in Biberach von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. September, der zweite Höhepunkt im Heimattagejahr. Am Freitag lädt etwa der Kulturparcours ab 17 Uhr zum Besuch der Biberacher Kulturinstitutionen, zudem findet zeitgleich ein Interkultureller Markt statt.

Reinhold Frank (v. l.), Vorsitzender des Landesverbandes der Heimat- und Trachtenverbände Baden-Württemberg, Anika Butz, Leiterin der Geschäftsstelle Heimattage, Kulturdezernent Jörg Riedlbauer und Guido Mebold von der Schützendirektion Biberach freuen sich auf die Landesfesttage. (Foto: Florian Achberger )

Am Samstag ist ab 19.30 Uhr zudem der große Zapfenstreich geplant. Höhepunkt ist am Sonntag der Landesfestumzug durch die Innenstadt mit 3000 Teilnehmenden aus ganz Baden–Württemberg. Dieser beginnt um 12.30 Uhr und wird von der „Schwäbischen Zeitung“ online unter go.schwaebische.de/bw23 als Livestream übertragen.

Vereine fahren großes Programm auf

Am Samstag, 9., und Sonntag, 10. September, ist an der Kirbe in der Innenstadt von Ehingen so einiges los. Die Vereine aus Ehingen und den Teilorten organisieren für das Stadtfest neben Essens– und Getränkeständen auch viele Mitmachaktionen, Musik und Spiele.

Bis in die Nacht hinein wird auch in diesem Jahr wieder gefeiert werden. (Foto: Stadt Ehingen )

Die offizielle Eröffnung ist am Samstag um 15 Uhr, gefeiert wird bis in die Abendstunden. Der Festsonntag beginnt um 11.30 Uhr mit einem Frühschoppen und endet um 20 Uhr.

Für Freunde des alten Blechs

Zum Oldtimertreffen und Flugplatzfest des Flugsportvereins Laichingen am Samstag, 9., und Sonntag, 10. September, werden rund 500 Fahrzeuge auf dem Jakob–Laur–Flugplatz erwartet.

Das Oltimertrefffen auf dem Laichinger Flugplatz wächst weiter. In diesem Jahr werden bei guten Wetterbedingungen 500 Fahrzeuge und mehr erwartet. Auch das Angebot für die Besucher wächst. (Foto: arc/Brückmann )

Start ist am Samstag um 10 Uhr, geboten sind neben Bewirtung und Musik auch eine Händlermeile und Aktivitäten für Kinder.

Traditionsfest um den Brunnen

Die Laupheimer Vereine laden am Sonntag, 10. September, zum traditionellen Brunnenfest in die Innenstadt von Laupheim ein.

Beim Brunnenfest 2022 fanden sich Tausende Besucher im Herzen Laupheims ein. Foto: Frederic Schenkel (Foto: Frederic Schenkel )

An rund 40 Essensständen werden den Besucherinnen und Besuchern von 10 bis 17 Uhr allerlei Köstlichkeiten geboten — von Spanferkel über vegetarisches Chili bis hin zu Cocktails. Außerdem stehen viel Musik und ein breites Kinderangebot auf dem Programm.

Empfohlene Artikel Highlight am Wochenende Kulturnacht in Blaubeuren lockt mit 40 verschiedenen Kultur–Highlights q Blaubeuren

Eine Nacht voll Kultur erleben

40 verschiedene kulturelle Highlights mit Musik, Kunst und Tanz locken am Samstag, 9. September, zur Kulturnacht nach Blaubeuren. Mit dabei sind dieses Jahr zwischen 18 und 23 Uhr unter anderem Dudelsackbläser, eine Rock’n’Roll–Gruppe, Yoga–Luftartistik und eine Fotoausstellung.

In Blaubeuren ist bei der Kulturnacht wieder einiges geboten. (Foto: Archiv )

Eintritt zu den Veranstaltungen erhalten Gäste mit einem Bändel, der zehn Euro kostet. Für Kinder unter 15 Jahren ist der Besuch kostenlos.