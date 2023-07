Biberach

Land fördert Sanierung der Pfarrkirche Ringschnait

Biberach / Lesedauer: 1 min

Seit über 40 Jahren unterstützt das Land Baden–Württemberg Eigentümer von Denkmälern bei der Erhaltung dieser Kulturschätze. Aus dem Landkreis Biberach wurde in diesem Jahr die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Ringschnait in die zweite Tranche des Denkmalförderprogramms aufgenommen und erhält vom Land rund 79.

Veröffentlicht: 21.07.2023, 14:23 Von: sz