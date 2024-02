Ladung hinter Porsche nicht richtig gesichert

Bei einer Kontrolle am Dienstag stellte die Polizei gegen 10.30 Uhr einen Porsche mit Anhänger auf der B 30 fest. Laut Polizeibericht war das Gespann in Richtung Ravensburg unterwegs und konnte an der Anschlussstelle Biberach-Süd angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten der Verkehrspolizei Laupheim das Gefährt und den Anhänger genauer unter die Lupe. Dabei fiel den Polizisten auf, dass der 68-jährige Fahrer des SUV eine auf dem Anhänger befindliche Palette nicht gesichert hatte.

Mehrere Pakete mit Pellets lagen lose da. Die zum Teil verwendeten Spanngurte waren falsch angebracht und bereits eingerissen. Erst nachdem der Fahrer die Ladung richtig sicherte, durfte er seine Fahrt fortsetzen.