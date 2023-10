Ladendieb bedroht Verfolger mit einem Stein

Ein Ladendieb ist mit einer Stange Zigaretten aus einen Tankstellenshop geflüchtet und hat bei seiner Flicht einen ihn verfolgenden Mitarbeiter des Verkaufspersonals bedroht. Das berichtet die Polizei.Am Sonntag gegen 10.45 Uhr betrat der 26-Jährige, wie es in der Mitteilung weiter heißt, eine Tankstelle in der Hans-Liebherr-Straße. Dort verlangte er nach einer Stange Zigaretten. Diese bekam er vom Verkaufspersonal und verließ damit fluchtartig den Verkaufsraum. Bezahlt hatte er nicht, weshalb der Verkäufer die Verfolgung aufnahm.

Im Stettinweg in einem Vorgarten konnte der Dieb von dem Zeugen gestellt werden, teilt die Polizei weiter mit. Der 26-Jährige nahm einen faustgroßen Stein in die Hand und drohte dem Verfolger. Der Tankstellenmitarbeiter handelte richtig und verständigte die Polizei. Anschließend flüchtete der zunächst Unbekannte in ein angrenzendes Wohngebäude. Dort konnte der Mann allerdings nicht mehr durch die Polizei festgestellt werden.

Ermittlungen zufolge soll es sich aber um einen 26-Jährigen handeln. Diesen erkannte ein weiterer Zeuge, der sich zur Tatzeit in dem Verkaufsraum aufgehalten hatte. Den 26-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.