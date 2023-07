Mit Video und vielen Bildern: So schön (und heiß) war die Abnahme

Heißer Auftakt in die Schützenwoche: Bei Temperaturen jenseits der 35–Grad–Marke haben am Samstagnachmittag Tausende Zuschauer auf den Marktplatztribünen die Akteure der Trommlergruppen und Spielmannszüge bei der Abnahme mit tosendem Applaus gefeiert.

Viele Besucherinnen und Besucher hatten der Sommerhitze bereits seit dem späten Vormittag getrotzt. Um sich möglichst gute Tribünenplätze zu sichern, hatten sie unter mitgebrachten Pavillons und Sonnenschirmen bis um 14 Uhr ausgeharrt.

Am Ende versammelten sich alle Gruppen auf dem Marktplatz zum Schützenfestlied. (Foto: Gerd Mägerle )

Dann aber bat Rainer Fuchs, Vorsitzender der Schützendirektion, über Lautsprecher höflich darum, die Schattenspender abzubauen, damit alle auf den Tribünen einen freien Blick auf den Marktplatz hatten. Fuchs gab Hitzehinweise ans Publikum, und rund um den Marktplatz hatten sich Helfer des DRK verteilt, die bei Bedarf auch Wasserflaschen bereit hielten.

Verkürzte Variante

Angesichts der hohen Temperaturen hatte sich die Schützendirektion zu einer verkürzten Variante der Abnahme entschieden, was der Freude und Begeisterung aber keinen Abbruch tat. So marschierten die Gruppen über den Marktplatz ohne für ein Ständchen anzuhalten. Vorneweg die Fahnenschwinger, die ihre Fahnen gekonnt im Trommelrhythmus in den strahlend blauen Biberacher Himmel warfen.

Es folgten die „Lieblinge des Schützenfests“, wie Moderator Marc Jungblut die Kleinen Schützentrommler und -pfeifer bezeichnete. Die Schwedenmusik samt ihrer hübschen Marketenderinnen ließ es sich nicht nehmen, doch noch für ein kleines Ständchen kurz anzuhalten.

Ihnen folgten die Vaganten des Bischof–Sproll–Bildungszentums (BSBZ), die zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder bei er Abnahme dabei waren, wir der Moderator erläuterte.

Dicke Uniformjacke bleiben zu Hause

Es folgten die PG–Mädelz, die — wie viele andere Musikgruppen auch — die dicken Uniformjacken bei dieser Hitze zu Hause gelassen hatten. Da hatten es die WG–Trommler schon einfacher, denn ihre „Dienstkleidung besteht traditionell nur aus schwarzer Hose und weißem Hemd und der charakteristischen blauen Mütze.

Fotos: Georg Kliebhan

Auf die Spitaltrommler der Mali–Schule folgte die Kleine Schützenmusik, bei der die Tambourmajorin ihren Tambourstab auf die „Werfen! Werfen!“-Rufe des Publikums in die Luft schleuderte und unter Beifall wieder auffing.

Die Abordnungen mit den Schulfahnen ziehen auf dem Marktplatz ein. (Foto: Gerd Mägerle )

Das Finale bildeten die Trommler und Pfeifer des BSBZ, der Fanfarenzug der Matthias–Erzberger–Schule, der Fanfarenzug der Dollinger–Realschule sowie die Historische Bürgerwehr. Sie schoss Salut, als alle Gruppen wieder auf den Marktplatz zurückgekehrt waren. Trotz der Hitze reichte die Konzentration aller Trommler noch aus, um den Parademarsch perfekt über die Bühne zu bringen. Mit dem gemeinsamen „Rund um mich her“ ging die verkürzte Abnahme nach gut 45 Minuten schon wieder zu Ende.