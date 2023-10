Die aktuell Krise in der Bau- und Wohnwirtschaft macht auch Teilen der Firmengruppe Liebherr erheblich zu schaffen. So plant das Liebherr-Werk Biberach, das Baukrane herstellt, in Kurzarbeit zu gehen. Am Standort Ochsenhausen, wo Liebherr Kühl- und Gefriergeräte herstellt, sind laut IG Metall bereits rund 1000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass auch noch andere Firmen aus der Branche in den nächsten Monaten zu diesem Mittel greifen werden.

Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt eine Sprecherin der Liebherr-Firmengruppe schriftlich die Kurzarbeit im Liebherr-Werk Biberach und am Standort Ochsenhausen. „Die abgekühlte Konjunktur in bestimmten Bereichen des Bausektors, darunter zum Beispiel im Ein- und Mehrfamilienhausbau, hat zu verminderten Auftragseingängen bei der Liebherr-Werk Biberach GmbH geführt, die Turmdrehkrane und Mobilbaukrane entwickelt und fertigt“, heißt es von Liebherr. Das Werk plane, darauf mit einer vorübergehenden Anpassung der Kapazitäten durch temporäre Kurzarbeit zu reagieren.

Mitarbeiter sind bereits informiert

Indirekt wirke sich die veränderte Auftragslage in der Bauwirtschaft auch auf andere Branchen aus, so die Liebherr-Sprecherin. „Das verminderte Bauvolumen bei Eigenheimen führt beispielsweise zu einem geringeren Bedarf an Hausgeräten. So hat auch das zuletzt hohe Auftragsniveau bei der Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH, die ein breites Programm an hochwertigen Kühl- und Gefriergeräten entwickelt und produziert, abgenommen.“ Infolgedessen plane der Produktionsstandort in Ochsenhausen ebenfalls eine Anpassung seiner Kapazitäten durch die Anmeldung temporärer Kurzarbeit für rund 1350 Mitarbeitende vom 4. Oktober bis zum 31. März 2024.

Die Mitarbeitenden der beiden Werke seien im Rahmen von Betriebs- und Bereichsversammlungen bereits über diese Schritte informiert worden. „Momentan finden Gespräche zwischen den Geschäftsführungen, den Personalabteilungen und den Betriebsräten zur Umsetzung der Maßnahmen statt“, teilt die Firmengruppe mit.

Weiterbildung in der Kurzarbeit?

Dies bestätigt auch Michael Braun, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall in Ulm, der derzeit ebenfalls an einigen dieser Versammlungen teilnimmt und mit den Betriebsräten der Firmen im Austausch steht. Mit den steigenden Zinsen und höheren Energiekosten sei es im Hochbau seit einiger Zeit schwierig und die Auftragslage deutlich rückläufig . „Und das spüren jetzt nicht nicht nur die Baufirmen, sondern auch die Unternehmen, die zum Beispiel Krane herstellen oder mit der Einrichtung neuer Häuser oder Wohnungen zu tun haben, in dem sie beispielsweise Kühlschränke herstellen“, sagt Braun.

Man müsse in diesem Zusammenhang aber auch berücksichtigen, „dass wir davor im Hochbau auftragsmäßig auf allerhöchstem Niveau unterwegs waren“. Die IG Metall appelliere in diesem Zusammenhang an die Unternehmen in ihrer Branche, die Wirtschaftsentwicklung in kurzen Zyklen zu betrachten und einen Plan B in der Tasche zu haben, wenn es kurzfristig abwärts gehe. Konkret versuche der Betriebsrat des Liebherr-Werks Biberach für die Zeit der Kurzarbeit ab Januar eine Lösung zu entwickeln, wie betroffene Mitarbeiter diese Zeit für sinnvolle Fortbildungen nutzen können. „Auch der Arbeitgeberverband Südwestmetall ist da mit im Boot und wir führen Gespräche mit der Agentur für Arbeit“, so Braun.

„Mit Vollgas und Sonderschichten“

Bei Liebherr in Ochsenhausen gelte die Kurzarbeit für rund 1000 Mitarbeitende bereits seit einigen Wochen, so Braun. „Aus unserer Sicht waren die Planungen dort im Frühjahr schlicht zu ambitioniert“, schildert er die Sicht der Gewerkschaft. Die Produktion habe dort „mit Vollgas und Sonderschichten gearbeitet“, so Braun.

In anderen süddeutschen Liebherr-Werken sei derzeit keine Kurzarbeit geplant, heißt es seitens der Firmengruppe. Liebherr-Mitarbeitende könnten auf freiwilliger Basis zeitweise in anderen Liebherr-Werken eingesetzt werden, um Über- oder Unterkapazitäten auszugleichen. Aufgrund ihrer ausgeprägten Diversifikation, Internationalität und dezentralen Struktur könne die Firmengruppe Liebherr konjunkturelle Schwankungen in einzelnen Branchen und Märkten ausgleichen. „Jedoch bewegen sich die Auftragseingänge der Firmengruppe insgesamt nach wie vor auf hohem Niveau. Deshalb erwartet Liebherr für das laufende Geschäftsjahr ein weiteres Umsatzwachstum.“

In der Metall- und Elektrobranche sieht IG-Metall Bevollmächtigter Braun allerdings schwierige Monate auf die Firmen zukommen. „Aktuell sind etwa zehn Betriebe in der Region in Kurzarbeit. Ich gehe davon aus, dass es bis Jahresende rund 20 sein werden.“ Manche könnten dies durch den Abbau von Zeitkonten der Mitarbeitenden noch etwas hinausschieben. Neben Firmen, die an der Baubranche hängen, hätten vor allem Automobilzulieferer und Maschinenbauer mit der schwierigen Auftragslage zu kämpfen.