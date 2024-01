Kurse bereiten auf das Abitur vor

In den Faschingsferien bietet die Volkshochschule Biberach wieder zwei Kurse für Schülerinnen und Schüler zur Vorbereitung auf das Abitur an. Beide Kurse finden von Mittwoch, 14., bis Freitag, 16. Februar, jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr statt, wie die Stadt Biberach mitteilt.

Im „Vorbereitungskurs auf das Abitur in Mathematik an beruflichen Gymnasien“ werde der grundlegende Prüfungsstoff aufgearbeitet und anhand von Beispielaufgaben und aktuellen Abituraufgaben eingeübt. Themengebiete seien Analysis, Stochastik und Vektorgeometrie. Die Dozentin Margit Allgaier ist Mathematiklehrerin an der Gebhard-Müller-Schule.

Der „Vorbereitungskurs auf das schriftliche Abitur im Profilfach Volks- und Betriebswirtschaftslehre“ sei auf Schüler des Wirtschaftsgymnasiums zugeschnitten. Die abiturrelevanten Unterrichtsinhalte aus den Bereichen BWL und VWL würden schwerpunktmäßig wiederholt und anhand ausgewählter Abituraufgaben geübt. Für eine optimale Vorbereitung würden Tipps und Hinweise zur Bearbeitung der Abituraufgaben gegeben. Dozent Tobias Betz ist BWL-Lehrer an der Gebhard-Müller-Schule.

Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils 160 Euro. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-biberach.de, per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07351/51-338 erforderlich.