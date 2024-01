Kurs über Umgang mit Demenzkranken

Der umfassende Kurs „Demenz - Wissen für Zuhause“ startet am Dienstag, 22. Februar, um 14 Uhr mit dem Modul 1, wie die Caritas Biberach-Saulgau mitteilt. Der Kurs findet in den Räumlichkeiten der Ökumenische Sozialstation Rottum-Rot-Iller, Schloßstraße 18, 88416 Ochsenhausen, statt.

Menschen mit einer dementiellen Erkrankung zu betreuen, zu pflegen und zu aktivieren, ist für Angehörige, ehrenamtlich Engagierte und Fachkräfte eine Herausforderung. Deswegen bieten verschiedene Institutionen innerhalb des Netzwerks Demenz im Landkreis Biberach diesen Kurs an. Der Inhalt des Kurses beinhaltet Informationen zum Krankheitsverlauf, zu den Leistungen der Pflegekassen, zum Umgang und zur Alltagsbegleitung sowie zum Betreuungsrecht. Die Dozenten sind Fachleute mit langjähriger Erfahrung.

Alle Teilnehmer erhalten am Ende des Kurses eine Teilnahmebestätigung. Ein Teilnehmerbeitrag entsteht nicht, die Kosten werden von den Pflegekassen übernommen. Schriftliche Kursanmeldung sind per Mail an [email protected] oder per Post bei Daniela Wiedemann, Caritas Biberach-Saulgau, Waldseer Str. 24, 88400 Biberach, abzugeben. Das Anmeldeformular und weitere Informationen gibt es unter www.netzwerk-demenz-bc.de.