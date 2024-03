Kunsthandwerker in der Region öffnen ihre Werkstätten

Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker zwischen Ostalb und Bodensee öffnen bei den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks vom 5. bis 7. April ihre Werkstätten, Ateliers und Galerien - egal ob Möbeldesign, Schmuck- und Textilstücke oder Denkmalpflege.

Viele der rund 120.000 Handwerker im Ulmer Kammergebiet sind in der Kultur- und Kreativwirtschaft des Landes tätig. Die Arbeiten auf der Baustelle oder beim Kunden können dabei ganz unterschiedlich ausfallen. So erbringen drei von vier der insgesamt 130 Gewerke im Arbeitsalltag regelmäßig kulturelle oder kreative Dienstleistungen, heißt es in einem Bericht der Handwerkskammer Ulm. Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm, sagt: „Die Europäischen Tage des Kunsthandwerks sind eine tolle Gelegenheit - auch für junge Menschen. Unsere Handwerkerinnen und Handwerker bieten an diesem Frühlingswochenende interessante Einblicke und Eindrücke in ansonsten verborgene Werkstatt-Welten.“

Im Kammergebiet zwischen Ostalb und Bodensee können Interessierte in 19 Werkstätten auf Entdeckungstour gehen. Egal ob Steinskulpturen, Fotografien, Glaskunst oder Wohnaccessoires aus Keramik: Die Handwerkerinnen und Handwerker zaubern aus Materialien wie Papier, Metall und Stein die verschiedensten Produkte und Formen.

Die Aussteller im Landkreis Biberach: Weberreich Sabrina Reich, Bandweben. Im Alb-Donau Kreis: Drehschrei, Schreinerei - Drechslerei; Ausstellung in der Spitalkapelle Ehingen mit den Gewerken: Holz, Textil, Papier, Schmuck und Keramik. Im Stadtgebiet Ulm: Atelier Avanta, Schmuck; Korona-Lichtplanung, Licht.

Informationen