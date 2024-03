Kunstfahrt nach Rorschach

Die Volkshochschule Biberach bietet für alle Kunstliebhaber in Kooperation mit den Volkshochschulen Ehingen und Laupheim am Samstag, 27. April, von 8.45 bis 19.30 Uhr eine von Barbara Willar geführte Fahrt zur Sammlung Würth nach Rorschach an. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Sammlung Würth zählt zu den bedeutendsten privaten Kunstsammlungen Europas. Der Unternehmer Reinhold Würth hat während seiner 60-jährigen Sammlungstätigkeit mit großer Leidenschaft und Konsequenz rund 20.000 Kunstwerke erworben, die 500 Jahre Kunstgeschichte ab dem späten Mittelalter bis ins aktuelle 21. Jahrhundert abbilden.

Die Jubiläumsausstellung „Wasser, Wolken, Wind“ lässt fließende beziehungsweise flüchtige Elemente in all ihren Ausprägungen, die auch tagtäglich am Bodenseeufer beobachtet werden können, im Fokus stehen. Es sind Arbeiten von namhaften Künstlern wie Anselm Kiefer, Christo, Emil Nolde, Gerhard Richter, Johannes Itten, Joseph Alberts, Markus Lüpertz, Pierre Bonnard, Salomé, Xenia Hausner oder Christopher Lehmpfuhl zu sehen.

Als „Panorama der Moderne“ wird der Skulpturengarten des Rorschach-Hauses beschrieben. Dieser Garten, das Kunst-Café mit Seeblick oder das Hafenstädtchen Rorschach laden nach dem Ausstellungsbesuch zum weiteren Verweilen ein.

Die Teilnahmegebühr beträgt 72 Euro. Eine Anmeldung bis Mittwoch, 10. April, ist unter www.vhs-biberach.de, per Mail an [email protected] oder unter der Telefonnummer 07351/51-338 notwendig.