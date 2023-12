Kunstaktion Gallery Book macht Halt in Biberacher Schulen

Gallery Book ist eine seit 2021 existierende Kunstaktion, die eine Buch-Skulptur von Stadt zu Stadt wandern lässt - in diesem Jahr in Biberach. Das teilte das Kulanzamt Weingarten in einer Pressemitteilung mit. In Biberach kann ein Kalender zum Projekt gekauft werden.

Bei dem Projekt Gallery Book dürfen 36 Kinder aus unterschiedlichsten Kulturen, oft mit Flucht- oder Migrationshintergrund, Holztafeln frei bemalen, die dann in die Buchskulptur montiert werden. So entsteht ein „Riesen-Bilderbuch“, das Städte und Kinder durch Zusammenarbeit und Kreativität verbindet.

In diesem Jahr erweiterten die Schülerinnen und Schüler aus Biberach die Skulptur. Rektor Ralph Lange vom Wieland-Gymnasium und Integrationsbeauftragter Daniel Poßeckert, unterstützt durch die „Aktion Rückenwind“, leiteten das Projekt vor Ort, gestaltet und organisiert wurde das Ganze von der Weingartener Künstlerin Annette Stacheder, die die Aktion zuvor bereits in Ravensburg und Baienfurt durchführte.

Schülerinnen und Schüler des Wieland-Gymnasiums und der Mali-Schule waren an dem Projekt beteiligt. Annette Stacheder hielt mit der Projektpartnerin Eva Betzemeier Malkurse und Sprachlernkurse in beiden Schulen.

Auch in diesem Jahr entstand ein DIN A3 Jahreskalender, der in Biberach erstmals auch im Handel erhältlich ist (Gallery Book: Macht des miteinander). Kaufen kann man den Kalender in der Stadtbuchhandlung Biberach, im Schreibwarengeschäft Mayer und im Kunstlade „Kunsthandwerk mit Elan“. Das Kulanzamt verlegt den Kalender.