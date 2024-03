Dieser Leerstand in der Biberacher Innenstadt wird zur Kulturlocation

Für eine Woche verwandelt sich ein Leerstand in der Biberacher Innenstadt in eine Kulturlocation. Die Macher des Free Flow Festivals laden von 22. bis 30. März zur Pop-up-Week in die Räume des ehemaligen Fahrradgeschäfts in der Viehmarktstraße 6 ein. Ziel ist es, die Innenstadt damit kurzfristig zu beleben und den Mesnchen ein kulturelles Angebot zu machen.

Neben Partys, Fitness und Mode gibt es auch einen Familientag und eine Kunstausstellung. „Wir wollen, dass mehr Leben in die Stadt einzieht und uns ist es wichtig, allen Zielgruppen etwas anzubieten“, sagt Julius Exner, einer der Hauptorganisatoren. Und so haben er und sein Team ein abwechslungsreiches Programm ausgearbeitet.

Bekannt ist Julius Exner unter anderem als Veranstalter des Free Flow Festivals, das auch im September wieder auf dem Gigelberg stattfindet. „Wir sind aber mehr als nur Partyveranstalter, wir sehen uns als Kulturschaffende in Biberach und wollen den Menschen etwas Besonderes bieten.“ Gemeinsam mit dem Free-Flow-Team ist schließlich die Idee entstanden, den Leerstand, den es seit Kurzem in der Viehmarktstraße gibt, kulturell zu bespielen. Wenn das von den Menschen gut angenommen wird, sind noch mehr Projekte geplant.

Opening Party am 22. März

Die Pop-up-Week startet am Freitag, 22. März, ab 21 Uhr mit einer Opening Party mit den beiden DJs Leeu & Whizzi. Am Sonntag, 24. März, geht es dann weiter mit einem großen Familientag, der bereits um 11 Uhr startet. Hier gibt es Aktivitäten für Groß und Klein, unter anderem Eiermalen, Weißwurstfrühstück und verschiedene Workshops.

Der Sporttag mit Yoga, Balance und Rücken fit beginnt dann am Montagabend, 25. März, um 18 Uhr. „Jeder, der Lust hat, kann in seinen Sportklamotten kommen und einfach mitmachen“, sagt Julius Exner. Als Partner ist das Warthauser Fitnessstudio Vita Sport vertreten.

„Wir sind immer auf der Suche nach Partnern aus der Umgebung, die Lust haben, Teil an kulturellen Veranstaltungen zu sein“, sagt Julius Exner. „Schließlich ist Kultur etwas, an dem viele Menschen beteiligt sein sollen und wir freuen uns über die Unterstützung.“ So sind auch das Modehaus Warth und Sport Heinzel dabei, wenn am Dienstag, 26. März, eine Modenschau in den Räumen am Viehmarkt veranstaltet wird.

Kulturell etwas bewegen

Weiter geht es dann am Mittwoch, 27. März, mit einem DJ Workshop, am Donnerstag, 28. März, mit einer Jam Session und am Freitag, 29. März, ist bereits ab 15 Uhr eine Kunstausstellung zu sehen. Das Ende der Pop-up-Week ist schließlich am Samstag, 30. März, mit der Party „Elektro Liebe“. Einige Veranstaltungen sind kostenlos, für die Partys und auch den DJ Workshop sind Tickets nötig.

„Wir freuen uns schon sehr darauf und sind gespannt, wie die Pop-up-Week in Biberach angenommen wird“, sagt Julius Exner. „Ich Großstädten sind solche kurzfristigen Events ganz normal, wir wollen das nun auch gerne in Biberach bekannter machen.“

Bausa kommt zum Free Flow Festival

Und auch die Vorbereitungen für das Free Flow Festival 2024, das am 6. und 7. September auf dem Gigelberg stattfindet, laufen bereits auf Hochtoren. Mittlerweile hat sich um die Hauptorganisatoren ein Kernteam bestehend aus rund 50 Helferinnen und Helfern gebildet.

„Darüber freuen wir uns sehr, denn ohne die Unterstützung von vielen Menschen könnten wir ein solches Festival nicht auf die Beine stellen.“ Mit dem bekannten Rapper Bausa, der auf dem Biberacher Festival spielen wird, haben sie bereits begonnen, das prominente Line-up nach und nach zu veröffentlichen. Doch bevor es so weit ist, steht nun erst einmal die Pop-up-Week an.