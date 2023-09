Auch im September hält die Region einiges an Ausflugszielen bereit. Am Wochenende von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. September, erwartet Besucherinnen und Besucher etwa das Bad Schussenrieder Magnusfest, die Kulturnacht in Ulm oder die Rallye Laichinger Alb. Hier gibt es einen Überblick über anstehende Veranstaltungen.

Tradition und Festzelt

Bad Schussenried feiert bis Montag, 18. September, sein Magnus–, Heimat– und Kinderfest. Am Freitag, 15. September, zieht ein Festzug um 18.15 Uhr von der Schussenrieder Brauerei Ott zum Festplatz, um 19 Uhr folgt der Fassanstich im Bierzelt mit anschließendem Festabend.

Am Samstag startet um 11.30 Uhr das traditionelle Seifenkistenrennen, später eröffnen Vergnügungspark und Festzelt. Abends steigt dort ab 19.30 Uhr eine Party mit DJs von Radio–7.

So schön war 2022 der Magnusfestumzug am Mangenmontag in Bad Schussenried. (Foto: Katrin Bölstler )

Am Sonntag schließt sich dem Gottesdienst ab 9.15 Uhr in der St.-Magnus–Kirche ab 11 Uhr ein Frühschoppen im Zelt an. Den Tag über gibt’s dort musikalische Unterhaltung und für Kinder Spiele auf dem Sportgelände. Den Abend beschließt um 20.15 Uhr das Brillant–Feuerwerk am Zellersee. Höhepunkt des Fests ist am Montag ab 10.15 Uhr der Festumzug mit historischen Gruppen und Pferdegespannen.

Prozession mit einem Kreuzpartikel

Wiblingen feiert am Freitag, 15. September, das Heilig–Kreuz–Fest. Anlass ist der Kreuzpartikel im Kloster, eine Reliquie, die angeblich aus Holzsstücken des Kreuzes Jesu besteht.

Zum Heilig-Kreuz-Fest werden 70 Reiter und Pferde erwartet. (Foto: Ulrich Kloos )

Das Fest mit Reiterprozession und Reitersegnung ist an den Blutritt angelehnt, etwa 70 Reiter und Pferde werden erwartet. Beginn der Prozession ist um 17 Uhr an der Heilig–Kreuz–Kirche im Ulmer Stadtteil Gögglingen.

Familiennachmittag und Ausstellung

Der Kreisfeuerwehrverband Biberach feiert am Sonntag, 17. September, sein 60–jähriges Bestehen mit einem Festtag am Kulturhaus Schloss Großlaupheim. Den Auftakt bildet um 9.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul.

Der Kreisfeuerwehrverband Biberach feiert sein 60-jähriges Bestehen. (Foto: Gregor Westerbarkei )

Um 10.45 Uhr schließt sich ein Fahnenmarsch von der Kirche zum Kulturhaus an. Von 12 bis 17 Uhr findet ein Familiennachmittag mit einer Ausstellung von Sonderfahrzeugen und Spezialausstattung von Feuerwehr, THW, DRK, DLRG und Bundeswehr statt.

Mit dem Wagen über die Alb düsen

Die Rallye Laichinger Alb und die Retro–Rallye Laichinger Alb stehen am Samstag, 16. September, ins Haus. Die Fahrer treten in sechs Wertungsprüfungen rund um Machtolsheim, Heroldstatt und Suppingen an, örtliche Vereine versorgen die Zuschauer mit Speisen und Getränken, ein Sprecher bietet den Besuchern Informationen zu Rallyesport und Teilnehmern.

Bei der 4. Rallye Laichinger Alb und der 3. Retro-Rallye Laichinger Alb sind wieder viele Fahrer am Start. (Foto: PR )

Start und Ziel der Rallye ist die Berghalle in Heroldstatt. Der Startschuss fällt dort am Samstag um 11.31 Uhr. Nach der Siegerehrung findet in der Berghalle eine Party statt.

Eine Nacht für Kulturfans

Eine Nacht, zwei Städte — ganz viel Kultur. Das verspricht die Kulturnacht am Samstag, 16. September, die in Ulm und Neu–Ulm stattfindet und von 15 Uhr bis in die Nacht mehr als 130 Kulturveranstaltungen bietet.

Die Veranstalter der Kulturnacht erwarten 12.000 Besucher. (Foto: Dennis Bacher )

Die Veranstalter rechnen mit 12.000 Gästen. Eintrittsbändel gibts’s an allen Veranstaltungsorten für zehn Euro, Ermäßigte zahlen acht Euro.

Hier gibt’s Schnäppchen zu ergattern

Freunde von Trödel und Raritäten dürfte der Flohmarkt am Samstag, 16. September, in die Altstadt von Munderkingen locken.

Beginn des Munderkinger Flohmarkts ist um 8 Uhr. (Foto: Karl-Heinz Burghart )

Beginn des Markts ist um 8 Uhr, Ende um um 16.30 Uhr. Die Veranstalter erwarten mehr als 10.000 Besucher.