Krimiautor liest im Biberacher Osiander

Die Osiander–Buchhandlung am Biberacher Marktplatz lädt zu einer Lesung mit Hans Compter ein. Der Autor wird dabei aus seinem neuen Alpenkrimi „Johannifeuer“ vorlesen, in dem es um einen rätselhaften Mord auf dem Spieser geht. Hans Compter, 1959 geboren, lebt als niedergelassener Arzt in Biberach und hat bereits zwei Krimis veröffentlicht, die in der Region spielen. Der Eintritt zur Lesung kostet fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen Osiander– und Ravensbuch–Buchhandlungen oder unter https://osiander.reservix.de/events sowie an der Abendkasse.