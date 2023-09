Kreuzung in Biberach gesperrt

Im Zuge der Verlegung von Nahwärmeleitungen wird von Montag, 11. September, bis voraussichtlich Anfang Dezember, die Kreuzung Hindenburgstraße/Schulstraße/Sennhofgasse umgebaut. Der gesamte Bereich wird daher gesperrt und der Verkehr umgeleitet, wie die Stadt Biberach mitteilt.

Von der Waldseer Straße/Hindenburgstraße stadteinwärts kommend erfolgt die Umleitung über den Zeppelinring. Von der Karpfengasse aus wird die Einfahrt in die Schulstraße gesperrt und der Verkehr über den Holzmarkt und die Theaterstraße umgeleitet. Die Zufahrt in Richtung Marktplatz von der Theaterstraße aus ist nur noch bis zum Holzmarkt möglich. Von der Kolpingstraße aus erfolgt die Umleitung in Richtung Marktplatz über die Martin–Luther–Straße, Waldseer Straße und den Zeppelinring.

Die Haltestellen Holzmarkt und Viehmarkt Steig 1 (auf Tiefgarage) können in der Zeit nicht bedient werden. Als zentrale Ersatzhaltestelle dient die Haltestelle Viehmarkt Steig 3 (auf Zeppelinring). Dort fahren die Busse der Stadtwerke Biberach zu den Abfahrtszeiten der Haltestelle Viehmarkt Steig 1 ab.

Des Weiteren müssen an der Haltestelle Marktplatz die Abfahrtszeiten der Linien 2 und 4 Richtung Rindenmoos geändert werden. Die Abfahrt der Linie 2 erfolgt zwei Minuten früher zur Minute ´01 und ´31 (Richtung Birkenhard) beziehungsweise zur Minute ´06 und ´36 (Richtung Klinikum/Fünf Linden). Die Abfahrt der Linie 4 Richtung Rindenmoos erfolgt während der Baumaßnahme eine Minute früher zur Minute ´18 und ´48.