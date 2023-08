Kreuzung Hindenburgstraße, Schulstraße und Sennhofgasse gesperrt

Von Montag, 11. September, bis voraussichtlich Anfang Dezember, wird die Kreuzung Hindenburgstraße/Schulstraße/Sennhofgasse umgebaut. Der gesamte Bereich wird daher gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Von der Waldseer Straße/Hindenburgstraße stadteinwärts kommend erfolgt die Umleitung über den Zeppelinring. Von der Karpfengasse aus wird die Einfahrt in die Schulstraße gesperrt und der Verkehr über den Holzmarkt und die Theaterstraße umgeleitet. Die Zufahrt in Richtung Marktplatz von der Theaterstraße aus ist nur noch bis zum Holzmarkt möglich. Von der Kolpingstraße aus erfolgt die Umleitung in Richtung Marktplatz über die Martin–Luther–Straße, Waldseer Straße und den Zeppelinring.