Kreisverband der Grünen will Förderung für Balkon-PV-Anlagen

(sz) ‐ Der Kreisverband Biberach der Grünen richtet sowohl an den Kreis- als auch an den Landtag die Forderung, PV-Anlagen auf Balkonen mit Fördergeldern zu unterstützen. In Sachsen würden diese mit 300 Euro gefördert. Die Mieter nähmen an der Energiewende teil und profitierten davon, so Eugen Schlachter, der den Antrag eingebracht hatte. Bislang kamen die Förderungsmaßnahmen für Balkonkraftwerke vor allem Eigenheimbesitzern zugute. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit vom Kreisverband Biberach der Grünen angenommen. „Das ist eine einfache Technologie. Das müssen wir ausnutzen“, sagte Jo Weber.

Auf ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung wählten die Grünen auch einen neuen Kreisvorstand. Die Mitglieder des neuen Vorstands sind Anja Reinalter, Michael Gross, Birgit Gnoyke, Uwe Zeller, Christa Zöllner-Haberbosch und Thomas Hellmuth. Als Beisitzerin wurden Astrid Mayer und Berat Gürbüz gewählt.

In der „Motorworld Inn“ in Warthausen bestand auch die Möglichkeit für einen persönlichen Austausch mit der Bundestagsabgeordneten der Partei Anja Reinalter. Nach den Berichten von Vorstand, Kassierer und Kassenprüfer und der Entlastung von Vorstand und Kassenprüfer wurden Thomas Hellmuth zum Delegierten des Landesfinanzrats, Anja Reinalter und Elmar Braun zu den Delegierten der Landesdelegiertenkonferenz im Oktober in Weingarten und Thomas Groß zu den Delegierten der Bundesdelegiertenkonferenz in Karlsruhe gewählt. Die Partei bezeichnete den Klimaschutz durch konkrete Maßnahmen im Kreis als eines ihrer erklärten Ziele. Jede Form der Zusammenarbeit mit Anhängern und Mitgliedern der AfD kritisierten die Grünen und lehnten sie ab.