Kreisliga B II Riß: Punkteteilung im Kellerduell

In der Fußball-Kreisliga B II Riß haben sich am Samstag im Kellerduell der VfB Gutenzell II und die SGM Baltringen/Äpfingen II die Punkte geteilt. In einer weiteren, vom achten Spieltag vorgezogenen Begegnung, gewann der SV Baustetten II bei der SGM Sießen/Wain mit 2:1.

VfB Gutenzell II ‐ SGM Baltringen/Äpfingen II 1:1 (1:0). In einem typischen Kellerduell blieben die spielerischen eher Elemente Mangelware. Die Heimelf ging durch eine tolle Einzelaktion von Cosmin Zaharia (12.) mit einer 1:0-Führung in die Pause. Ebenso sehenswert war der Ausgleichstreffer von Jonas Alois Ruf (70.), eine Direktabnahme nach einer Flanke. Obwohl der Gast bei einem Pfostenschuss (84.) dem Siegtreffer näher war, geht der erste Punktgewinn der Saison für den VfB II dem Spielverlauf nach völlig in Ordnung.

SGM Sießen/Wain ‐ SV Baustetten II 1:2 (1:0). Die ersatzgeschwächte Heimelf bestimmte bis zur 60. Minute die Partie, versäumte es aber das Ergebnis höher als 1:0 zu gestalten. Dies rächte sich, denn der SVB II nutzte die Schwächephase der SGM und drehte innerhalb von 15 Minuten den Spieß zu seinen Gunsten um. Danach drücken die Hausherren vehement auf den Ausgleich, doch außer zwei Aluminiumtreffern gab es nichts Zählbares mehr zu verzeichnen. Tore: 1:0 Marvin Barth (24.), 1:1 Nico Ruf (61.), 1:2 Erik Schmid (74.). Res.: 1:3.