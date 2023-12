Kreisliga A I Riß: Spannung im Meisterschaftskampf

In der Fußball-Kreisliga A I Riß ist Spannung angesagt. In Sachen Meisterschaft ist noch alles drin. Der Tabellenführer SGM Ummendorf/Fischbach hat zur Winterpause einen Punkt Vorsprung und das weitaus bessere Torverhältnis als der Verfolger und Bezirksliga-Absteiger VfB Gutenzell. Die meisten Teams sind schon weit weg und es müsste einiges geschehen, wenn sie noch entscheidend in das Titelrennen eingreifen könnten. Wobei die SGM Reinstetten/Hürbel mit einem Sieg im noch ausstehenden Nachholspiel noch nicht gänzlich aus dem Rennen wäre.

Tabelle zeigt verzerrtes Bild

Bedingt durch die ungerade Zahl an Mannschaften zeigt die Tabelle ein verzerrtes Bild und muss mit Vorsicht betrachtet werden. Am Tabellenende hat sich der SV Ellwangen eingerichtet. Am vierten Spieltag übernahm der SVE die rote Laterne und wird sie vor dem kommenden März nicht mehr loswerden. Aber auch der FC Bellamont, der BSC Berkheim und die SGM Rot/Haslach stecken tief im Abstiegssumpf.

VfB Gutenzell lässt nicht locker

Die SGM Ummendorf/Fischbach ist nach wie vor ungeschlagen, lediglich bei zwei Unentschieden musste die SGM Punkte abgeben. Besonders das 1:1 am letzten Spieltag vor der Winterpause bei der SGM Tannheim/Aitrach wird den Tabellenführer über die Winterpause wurmen. Das Torverhältnis von 58:8 Treffern und die Tatsache, dass Ummendorf/Fischbach seit dem ersten Spieltag die Tabelle anführt, spricht für sich. In vielen Spielen schoss Ummendorf/Fischbach seine fast schon obligatorischen sieben Tore. Gewonnen hat die SGM noch nichts. Vieles wird vom zweiten Spieltag nach der Winterpause (24. März) abhängen, dann tritt der Tabellenführer bei Verfolger VfB Gutenzell an.

Der Bezirksliga-Absteiger VfB Gutenzell lässt einfach nicht locker. Nach der 0:7-Niederlage am 7. September bei der SGM Ummendorf/Fischbach hätte jeder klare Verhältnisse an der Tabellenspitze bis zur Winterpause vermutet. Aber bei dieser Niederlage blieb es in Gutenzell, lediglich ein Remis gegen den SV Eberhardzell gesellte sich noch dazu. Allerdings hatte der VfB auch schon des Öfteren Glück, dass er zu drei Punkten kam und in den letzten Spieltagen soll sich eine gewisse Anpassung an die Kreisliga A vollzogen haben.

Für einen Aufsteiger zeigt die SGM Reinstetten/Hürbel ganz hervorragende Leistungen. Auf dem dritten Tabellenplatz hat es sich die SGM schon seit längerer Zeit bequem gemacht. Nur das Derby gegen den VfB Gutenzell hat die SGM mit 0:2 verloren. Wenn der Aufsteiger das Nachholspiel beim FC Bellamont gewinnt, kann der dritte Platz noch weiter untermauert werden. Ob es noch zu mehr reicht? Da müssten die beiden vorderen Mannschaften mitspielen.

SV Eberhardzell gehört zu den stärkeren Mannschaften

Der Bezirksliga-Absteiger SV Eberhardzell ist auf Platz vier zu finden. Zu Beginn der Saison sah es noch so aus, als würde der SVE den Tabellenführer unter Druck setzen können, aber dafür ging dem Bezirksliga-Absteiger schnell die Luft aus. Der SV Eberhardzell gehört ganz klar zu den stärkeren Mannschaften in der Kreisliga A I, aber für die Spitzengruppe reicht es nicht, dafür gehen zu oft Punkte verloren.

Nach einem ganz schwachen Start hat sich der SV Erolzheim inzwischen auf Tabellenplatz fünf hochgearbeitet. Nach dem zweiten Spieltag waren die Illertaler Letzter. Ende September, Anfang Oktober folgte nochmals ein Rückschlag, aber von da an ging es bergauf. Der SV Erolzheim überwintert auf dem fünften Tabellenplatz und konnte am letzten Spieltag des Jahres noch einen 3:1-Derbysieg gegen den SV Kirchdorf feiern. Wenn Erolzheim die Form der letzten Spiele ins Frühjahr mitnehmen kann, dürfte der fünfte Platz auf jeden Fall zu verteidigen sein.

Noch in der vorderen Tabellenhälfte ist der SV Winterstettenstadt (6.) angesiedelt. Die Fieberkurve ist beim SVW fast eine konstante Linie, nur Anfang Oktober gönnte man sich eine kleine Auszeit. Winterstettenstadt holt immer wieder Punkte, aber verliert auch so manche Partie. Fünf Spiele gewonnen, fünf verloren und drei Mal Unentschieden gespielt - ausgeglichener kann eine Bilanz nicht sein. Es gab schon schlechtere Zeiten, es gab Spielzeiten, da stand der SV Winterstettenstadt am Rande des Abstiegs.

Holpriger Saisonstart

Dies gilt auch für den auf Tabellenplatz sieben stehenden SV Kirchdorf. Die Illertaler hatten oft Glück, dass sie die Kreisliga A halten konnten. Davon sind die Kirchdorfer vor der Winterpause weit entfernt. Viel weiter nach oben dürfte es für den SVK zwar nicht mehr gehen, aber den guten Platz im Tabellenmittelfeld zu verteidigen, ist doch auch schon was wert.

Einen mehr als holprigen Saisonstart legte die SGM Tannheim/Aitrach (8.) hin. Entsprechend schwer war es, sich aus dem Tabellenkeller langsam vorzuarbeiten. Erst Mitte Oktober hatte Tannheim/Aitrach wieder Boden unter den Füßen. Auch für die SGM gilt, große Sprünge nach oben dürften ausbleiben. Kleine Verschiebungen im Tabellenmittelfeld sind natürlich immer möglich und was ganz wichtig ist, der Start im März 2024 sollte anders aussehen als der Saisonbeginn 2023/24.

Mächtig Gas gegeben hat zum Ende hin noch die LJG Unterschwarzach (9.). Die LJG hat gezeigt, wie man mit zwei Siegen in Folge die Welt wieder ganz anders aussehen lassen kann. Der Saisonstart und die beiden letzten Partien waren die Highlights in Unterschwarzach, der große Rest war eher negativ. Im kommenden Frühjahr darf man in Unterschwarzach nicht die Hände in den Schoß legen, sonst ist man sofort wieder im Tabellensumpf angekommen.

Ab Platz zehn geht die Abstiegszone los

Ab Platz zehn, auf dem die SGM Rot/Haslach steht, geht die Abstiegszone los. Die SGM hat zwar erst zwölf Spiele bestritten, aber es sieht wieder nicht so rosig für Rot/Haslach aus. Den Start konnte man noch als einigermaßen gelungen einstufen, aber nach dem sechsten Spieltag begann wieder das alte Leiden. Zu oft lässt Rot/Haslach dem jeweiligen Gegner den Vortritt. Es gibt also noch Arbeit für die SGM, dass es zu einem Frühlingserwachen kommt.

Eine traurige Bilanz weist der BSC Berkheim auf. Auf Tabellenplatz elf muss der BSC überwintern. Nach einem gelungenen Saisonstart legten die Illertaler nach dem dritten Spieltag den Rückwärtsgang ein. Je dunkler die Tage wurden, umso finsterer wurde es um den BSC Berkheim, der nach dem Bezirksliga-Abstieg erst die zweite Saison in der Kreisliga A bestreitet. Aber vielleicht bringt das 0:0 gegen den SV Eberhardzell am letzten Spieltag vor der Winterpause etwas Zuversicht für die anstehenden Aufgaben im neuen Jahr.

Überhaupt nicht in Tritt ist bisher der FC Bellamont gekommen. Der FCB, der Vorletzter ist, hat zwar noch ein Nachholspiel gegen die SGM Reinstetten/Hürbel, aber diese Partie muss erst mal gewonnen werden. Nur an einem Spieltag kam Bellamont aus den zweistelligen Tabellenplätzen raus. Der FCB spielte in der abgelaufenen Saison bis zum letzten Spieltag um den Relegationsplatz zum Aufstieg in die Bezirksliga mit. Verloren ist noch nichts, aber die Wende zum Besseren sollte bald kommen.

Unangefochten am Tabellenende

Unangefochten am Tabellenende steht der SV Ellwangen mit seinen vier Punkten aus 13 Spielen. Am vierten Spieltag übernahm der SVE die rote Laterne und hält sie seither fest in den Händen. Richtig weh tat die 2:4-Derbyniederlage gegen den FC Bellamont am 27. Oktober. Zu diesem Zeitpunkt hatte man etwas den Eindruck, dass beim SVE ein zartes Pflänzchen Hoffnung wächst. Danach setzte es jedoch nur noch Niederlagen, die teilweise deftig ausfielen. Wenn der SV Ellwangen nach der Winterpause nicht sofort die Kurve kriegt, dürfte der Abstieg in die Kreisliga B besiegelt sein.

Die Torjäger