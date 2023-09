Kreisliga A I Riß: Derby steigt in Eberhardzell

Das Derby zwischen dem SV Eberhardzell und der LJG Unterschwarzach steigt in der Fußball–Kreisliga A I Riß am Donnerstag, 14. September (Anstoß: 18 Uhr).

Gastgeber Eberhardzell kam bislang in zwei Spielen zu zwei Siegen, wobei der letzte beim SV Winterstettenstadt mit 5:0 deutlich ausfiel. Die LJG Unterschwarzach hat bisher erst ein Pflichtspiel absolviert, das am ersten Spieltag mit 2:3 gegen den SV Winterstettenstadt verloren ging. Für einen Sieg des Bezirksliga–Absteigers aus Eberhardzell spricht also vieles. Bereits ein Remis wäre für die LJG Unterschwarzach ein großer Erfolg.