Kreisjugendamt sucht ehrenamtliche Vormünder

Wenn Eltern aufgrund von Krankheit, Erziehungsunfähigkeit oder Tod die elterliche Sorge nicht wahrnehmen können, bestellt das Familiengericht für den oder die Minderjährige einen Vormund oder Pfleger. Der Vormund/Pfleger ist rechtlicher Interessenvertreter des jungen Menschen und wird vom Familiengericht beaufsichtigt. Das Kreisjugendamt sucht aktuell Interessierte für dieses Ehrenamt. Dazu gibt es am Dienstag, 19. März, ab 18 Uhr, einen Informationsabend im Landratsamt Biberach, Rollinstraße 18, Raum W.025. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Kreisjugendamt bietet die Möglichkeit, online an der Veranstaltung teilzunehmen. Dazu sollten sich die Interessierten per Mail bei Eva Rechsteiner ([email protected]) oder Peter Werner ([email protected]) anmelden. Sie erhalten die Zugangsdaten am Tag vor der Veranstaltung.

Vormünder oder Pfleger halten laut Mitteilung des Landratsamts Kontakt zwischen dem jungen Menschen, den Pflegeeltern beziehungsweise Einrichtungen, Schulen, Ärzten, dem Jugendamt und anderen Behörden und Beteiligten. Sie vertreten den jungen Menschen im Asylverfahren, wirken bei der Hilfeplanung des Jugendamts mit, regeln schulische Angelegenheiten, entwickeln gemeinsam mit dem Jugendlichen eine berufliche Perspektive und helfen bei persönlichen Problemen weiter. Eine Aufnahme des Mündels im eigenen Haushalt ist damit nicht verbunden, besondere rechtliche oder pädagogische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Fragen, die sich vor dem Informationsabend am 19. März ergeben, beantworten Eva Rechsteiner, Telefon 07351/52-6368, und Peter Werner, Telefon 07351/52-6286.