Kräftemessen der Kellerkinder

Verbandsligist FV Biberach muss im drittletzten Spiel des Fußballjahres bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach antreten. Beide Vereine stehen aktuell auf einem Abstiegsplatz. Die Partie wird am Samstag um 14.30 Uhr angepfiffen.

Erneut geht es für den FV Biberach darum, das Punktepolster für die Winterpause gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zu erhöhen. Wie schon beim 3:3 gegen Oberensingen steht die Mannschaft von Trainer Oliver Wild demnach massiv unter Druck. „Wir sollten die zweite Halbzeit gegen Oberensingen als Maßstab nehmen, dann werden wir auch in Hofherrnweiler was holen“, ist Wild überzeugt. Nach der Pause hatte sein Team gegen den Aufsteiger ein ganz anderes Gesicht gezeigt, kämpferisch überzeugt und auch spielerische Akzente gesetzt, was in Durchgang eins noch ganz anders ausgesehen hatte, zumal erneut der Gegner in Führung ging, begünstigt durch individuelle Fehler im Spielaufbau. „Wir sollten endlich auch mal das Führungstor erzielen, das ist wichtig für die Fußballerseele und das Selbstvertrauen“, weiß Oliver Wild aus eigener Erfahrung, wie wichtig eine Führung im Spiel ist.

Möglich ist das auch in der Aalener Vorstadt, denn auch die TSG hat massive Probleme in dieser Saison. Der Neuling aus der vergangenen Saison ist anders als Nachbar Essingen keine zusammengekaufte Mannschaft. Das Team von Trainer Patrick Faber schießt wie der FV Biberach zu wenig Tore und steht deswegen auch hinten drin. Erst 15 Treffer in 13 Spielen konnte Hofherrnweiler erzielen, zu wenig, um nicht in Abstiegsnöte zu geraten. Zuletzt zeigte sich der Gastgeber aber von seiner besseren Seite, holte bei Calcio Leinfelden-Echterdingen ein 1:1-Unentschieden und fuhr gegen Pfullingen und Maichingen zwei Siege ein. Die Richtung bei der TSG zeigt also nach oben.

Da ist die Lage in Biberach schon durchwachsener. Dem Auswärtssieg in Echterdingen folgte die Niederlage zu Hause gegen Hall, dann gab es eine Klatsche in Fellbach. Die Verunsicherung ist groß bei den Gelb-Blauen. Personell muss Wild mit dem Kader auskommen, der in den vergangenen Wochen zur Verfügung stand. Also weiter ohne Kevin Wistuba und Jan Diamant, ganz zu schweigen von Timo Heimpel und Raphael Geiger. Dazu könnte auch noch Zvonimir Borac wegen einer Zehenverletzung kurzfristig ausfallen. Die Lage für Oliver Wild und seine Mannen vor dem Kellerduell in Hofherrnweiler könnte also durchaus besser sein.