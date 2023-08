Kostenlose Fortbildung für Waldbesitzer

Das Kreisforstamt bietet im September und Oktober zwei Fortbildungen zum Thema „Jungbestandspflege im Nadelholz und im Laubholz“ für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer an. Die Schulungen finden am Donnerstag, 21. September, und am Donnerstag, 26. Oktober, statt. Das teilt das Landratsamt Biberach mit.

Mit der Jungbestandspflege können junge Wälder hinsichtlich Baumartenmischung, Vitalität, Stabilität und Qualität frühzeitig in die richtige Richtung gelenkt und an die sich stetig verändernden Klimabedingungen angepasst werden. In der Schulung erfahren die Teilnehmer, wann eine Jungbestandspflege nötig ist, wie sie dabei vorgehen sollten, welche Werkzeuge zur Verfügung stehen und warum es sich überhaupt lohnt, junge Wälder zu pflegen.

Der Workshop für Nadelholz findet am Donnerstag, 21. September, von 13 bis circa 16.30 Uhr im Revier Laupheim statt. Der Workshop für Laubholz findet am Donnerstag, 26. Oktober, von 13 bis circa 16.30 Uhr im Revier Ochsenhausen statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldungen nimmt das Kreisforstamt unter der Telefonnummer 07351/526900 oder per Mail an [email protected] entgegen. Einen Lageplan des Treffpunkts erhalten die Teilnehmer einige Tage vor der jeweiligen Schulung per Mail. Der Veranstalter empfiehlt wetterfeste Arbeitskleidung, Handschuhe und trittfeste Schuhe.