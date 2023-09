Kostenfreie Startersets werden ausgegeben

Der Kreistag des Landkreises Biberach hat im Juli für die Einführung eines Bringsystems für Bioabfälle gestimmt. Im Laufe des Oktobers erfolgt nun die Umsetzung. Dafür werden an den 47 Grüngutsammelstellen kostenfreie Startersets ausgegeben.

„Im Frühjahr hat der Abfallwirtschaftsbetrieb das Bringsystem an den Standorten Rißegg und Berkheim im Rahmen eines Probebetriebs getestet. Die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger spiegelten uns, dass sie zum allergrößten Teil mit der Praktikabilität sehr zufrieden waren. Zum anderen wurden Bioabfälle gesammelt, die nahezu komplett frei von Störstoffen, wie zum Beispiel Plastik waren. Das spielt für die getrennte Sammlung von Bioabfällen eine essenzielle Rolle“, erklärt Frank Förster, Betriebsleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs. Die Erfahrungswerte und Ergebnisse der Umfrage zum Probebetrieb fließen in die praktische Umsetzung mit ein.

Und so funktioniert das Bringsystem: Die Bürgerinnen und Bürger sammeln zuhause ungekochte pflanzliche Obst- und Gemüseabschnitte und bringen sie eigenständig zur Grüngutsammelstelle. Dort können sie in den Containern für saftendes Grüngut eingeworfen werden. Die Bioabfälle werden anschließend, gemeinsam mit dem Grüngut, auf dem Biomassehof Zell in Biberach-Rißegg vergärt und kompostiert. Da es sich bei der Anlage um eine Grüngutvergärungsanlage handelt, dürfen dort ausschließlich rohe pflanzliche Küchenabfälle verarbeitet werden. Gekochte Speisereste und Bioabfälle tierischen Ursprungs dürfen nicht im Bioabfall entsorgt werden.

Im Laufe des Oktobers hat jeder Haushalt die Möglichkeit ein kostenfreies Starterset an der nächstgelegenen Grüngutsammelstelle, zu den jeweiligen Öffnungszeiten, abzuholen. Dieses besteht aus einem Transporteimer (27 Liter), einem Infoflyer sowie fünf Papierbeuteln. Selbstverständlich können für die Anlieferung auch eigene geeignete Behältnisse verwendet werden.

Grüngutsammelstellen