Kostbare Preziosen aus der Schmuckschatulle

Anspruchsvolle Repertoirestücke des Stuttgarter Rundfunkchores, dem SWR-Vokalensemble, sowie eingängige „Christmas Carols“ im gemeinsamen Gesang mit den Chören des Pestalozzi-Gymnasiums und einem begeisterten Publikum in der Stadtpfarrkirche St. Martin setzten ein künstlerisches Glanzlicht am Vortag zum dritten Advent. Unter der musikalischen Leiterin des SWR-Vokalensembles, Susanne Blumenthal, sowie der Biberacher Projektleiterin Gunda Herzog vom Pestalozzi-Gymnasium erwies sich das gemeinsame Projekt nicht nur als stimmungsvolle und hochkarätige Einstimmung aufs Fest sondern auch als potentielle Initialzündung für künftige Gesangskarrieren.

Eine glückliche Mischung zeitgenössischer Originalkompositionen und Bearbeitungen sowie gemeinsam gesungenen englischsprachigen Weihnachtsliedern verband Besinnlichkeit und festliche Vorfreude. Die feinsinnige Vertonung des Gedichtes „Seesama Meri“ (Das gleiche Meer) von Jaan Kaplinski durch die junge estnische Komponistin Evelin Seppar für achtstimmigen gemischten Chor eröffnete das Konzert überaus eindrucksvoll und eindringlich. Die Faszination des estnischen Dichters über die Schönheiten der Natur und dessen Angst vor deren Zerstörung durch den Menschen fanden in der zweigeteilten musikalischen Umsetzung ihre künstlerische Entsprechung. Auch wenn der Text für unvorbereitete Zuhörer nicht unbedingt zu verstehen und leider im ansonsten vorbildlichen Programmheft auch nicht abgedruckt oder übersetzt war, gelang es der Musik, den Dualismus beider Zustände einzufangen. Teils an gregorianische Gesänge oder frühe sakrale Mehrstimmigkeit erinnernder Wohlklang überlagerte sich mit perfekt intonierten, dissonanten oder polytonalen Akkordschichtungen und ließ die Bedrohung der Natur damit unmittelbar sinnfällig werden.

Im spielerischen Wechsel mit den Mitsingliedern und Kanons, verstärkt und angeführt durch den Chor und die Musikzug-Klassen des Pestalozzi-Gymnasiums, verdeutlichte sich das Anliegen des international besetzten Berufschores. So wie die Profi-Fußballmannschaften ihre „Scouts“ oder „Head-Hunter“ zu den Jugendmannschaften der Kreis-, Bezirks- oder Landesliga schicken, so will auch das SWR-Vokalensemble vor Ort Begeisterung am Singen und junge Talente wecken, indem es demonstriert, wie professioneller Chorklang mit stimmtechnisch voll ausgebildeten Stimmen in der Champions League der Chöre sich anhört. Manch einem der Zuhörer liefen im Bann der perfekt und sauber intonierten Lieder wohlige Schauer über den Rücken, die Begeisterung war mit Händen greifbar. Den schon im alten Griechenland und in der späten Renaissance beschriebenen „meravigliosi effetti“, den „wundersamen Wirkungen“ dieser Musik konnte sich niemand entziehen.

Die Vertrautheit mit den weihnachtlichen Weisen, darunter auch Bearbeitungen von „Maria durch ein Dornwald ging“ durch Heinrich Kaminski oder „Auf dem Berge, da weht der Wind“ von Felix Woyrsch vom Vokalensemble sowie den vor allem der Jugend besonders vertrauten Christmas Carols und Kanons wie „Begin, begin my singers all“ oder auch Mendelssohns „Hark! The herald angels sing“ im gemeinsamen Gesang stand denn auch symbolisch für das Intakte und Traditionelle, für das vorweihnachtlich festliche Hochgefühl. Das Unbekannte, Diffuse, vielleicht gar Bedrohliche verbarg sich hingegen hinter der Komposition „L’Hiver“ (Winter) von Adrianna Kubica-Cypek. Die dänische Komponistin mit polnischen Wurzeln vermittelte in ihrer 16-stimmigen A-Cappella-Komposition aus dem Zyklus „Vier Jahreszeiten“ ein der aktuellen Jahreszeit und den Temperaturen im Kirchenraum angepasstes Schaudern und Frösteln. Scharfe Dissonanzen, das Heulen des Windes in synchron gleitendem Portamento und andere Spezialeffekte ließen das Stück zu einer echten Herausforderung, selbst für einen Profichor werden. Der bezwingenden Eindringlichkeit dieses Werkes standen als versöhnlicher Gegenpol zum Abschluss das heiter-beschwingte „Ding Dong! Merrily on high“ und der Kanon „Little Jack Horner“ gegenüber. Lang anhaltender Beifall und ein tief emotionaler, hoffentlich bleibender Eindruck waren Lohn der Initiatoren.