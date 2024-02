Konzert des Jugendsinfonieorchesters der Bruno-Frey-Musikschule

Eine „Schatztruhe mit musikalischen Edelsteinen“ öffnet, wie es in der Pressemitteilung heißt, das Biberacher Jugendsinfonieorchester bei seinem Konzert am Sonntag, 3. März, um 17 Uhr in der Aula der Gymnasien, Adenauerallee 1-3 in Biberach. Für den langjährigen Leiter Günther Luderer ist es das Abschiedskonzert. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Zu Beginn stellen sich die Bläser in der „Suite for Seven“ des englischen Komponisten und Dirigenten Ronald Hanmer vor. Im Anschluss geben die Streicher drei Nummern aus dem Musical „Cats“ von Andrew Lloyd Webber zum Besten, bevor sich beide Gruppen in Franz Schuberts Ballettmusik „Rosamunde“ zusammenfinden.

Danach folgt der märchenhafte Teil des Programms: Von Peter Marx, der im Schuljahr 1975/76 das Jugendsinfonieorchester gegründet hatte, sind zwei Stücke aus seinen Kompositionen für das Schützentheater zu hören, „Die Wilden“ (1976/94) und „Hexentanz“ (1994). Es folgt das umfangreichste Werk des Abends, das Grimm´sche Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ von Ivan Shekov.

Zum Ausklang folgen zwei folkloristische Werke mit größerer Bläserbesetzung: Von Edvard Grieg die „Norwegischen Tänze“ op. 35 Nr. 2 und 3 aus dem Jahr 1881 und ein Arrangement von „The Lord of the Dance“ mit temperamentvoller irischer Volksmusik.

Das Jugendsinfonieorchester, seit fast fünf Jahrzehnten eines der Aushängeschilder der Bruno-Frey-Musikschule, steckt mitten in einem Verjüngungsprozess: In der ersten Violine zum Beispiel spielen zurzeit junge Geigerinnen im Alter von zehn, elf und zwölf Jahren.