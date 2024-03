Konjunktur bremst Frühjahrsbelebung

„Wir sehen eine Frühjahrsbelebung mit angezogener Handbremse“, sagt Torsten Denkmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm. „Zum einen nahmen deutlich mehr Arbeitslose eine neue Beschäftigung als im Februar, zum anderen mussten in den vergangenen vier Wochen mehr Menschen ihre Arbeitsstelle aufgeben. Die Effekte der Konjunkturschwäche und die der Frühjahrsbelebung haben sich nahezu aufgehoben.“ So blieb die Arbeitslosenquote für den März wie in den beiden Vormonaten bezirksweit bei 3,1 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 2,8 Prozent.

Am Stellenmarkt meldeten Arbeitgeber mit 774 neuen Arbeitsangeboten deutlich weniger als vor einem Monat und deutlich weniger als vor einem Jahr. Dagegen wuchs der Stellenbestand um 89 Offerten oder 2,2 Prozent an. „Besonders waren es Arbeitskräfte für den Helferbereich, die weniger nachgefragt wurden“, so Denkmann. „Gesucht sind hauptsächlich Fachkräfte und höher Qualifizierte. Dafür geeignete Bewerber zu finden, ist in Zeiten des Fachkräftemangels entsprechend schwer.“

Mit Blick auf die beiden Rechtskreise nahm die Arbeitslosigkeit sowohl bei der Arbeitslosenversicherung (Arbeitsagentur) wie auch bei der Grundsicherung (Jobcenter) ab. Bei der Agentur für Arbeit Ulm waren 4 415 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 90 oder 2,0 Prozent weniger als im Februar und 488 oder 12,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der bei den Jobcentern im Agenturbezirk arbeitslos gemeldeten Menschen nahm ebenfalls ab, und zwar zum Vormonat um 49 Personen oder um 0,9 Prozent auf 5121 Personen. Zum Vorjahr war das ein Plus um 443 Frauen und Männer oder 9,5 Prozent.

Über alle Personengruppen betrachtet nahm die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren prozentual am stärksten ab. Insgesamt waren 973 jungen Frauen und Männer arbeitslos, 24 oder 2,4 Prozent weniger als vor vier Woche und 121 oder 14,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Jugendarbeitslosenquote lag bei 2,7 Prozent, 0,1 Prozentpunkte unter dem Vormonats- und 0,3 Punkte über dem Vorjahreswert.

Der geringste Rückgang der Arbeitslosigkeit war bei den Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft zu beobachten. Ihre Zahl sank um 40 Frauen und Männer auf 4420 Personen (minus 0,9 Prozent). Im Vorjahr waren es noch 481 Personen oder 12,2 Prozent mehr.

2417 Personen waren im März länger als zwölf Monate arbeitslos, 20 Personen oder 0,8 Prozent mehr als im Februar. Zum Vorjahr waren es 621 Personen oder 34,6 Prozent mehr. „Im Verlauf einer krisengeschwächten Konjunktur steigt das Risiko einer sich verfestigenden Langzeitarbeitslosigkeit“, sagt Denkmann.

Geflüchtete aus der Ukraine werden seit 1. Juni 2022 durch die regionalen Jobcenter betreut. Insgesamt waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm 3266 (minus 70 zum Vormonat) erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet. Davon waren 2536 (gleich zum Vormonat) arbeitsuchend und davon wiederum 1334 (minus 20 zum Vormonat) arbeitslos.