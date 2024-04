Die Volkshochschule Biberach bietet zusammen mit dem Integrationsfonds „1:1 - Mensch zu Mensch“ unter dem Dach der Bürgerstiftung Biberach einen kostenlosen Kompaktkurs für Menschen an, die einen (Neben-)Job in der Gastronomie suchen.

Der eintägige Theoriekurs findet am Samstag, 13. April, in der Volkshochschule statt, ein Praxisteil im Restaurant Esszimmer in Mittelbiberach schließt sich in der darauffolgenden Woche an. Kursteilnehmer dürfen anschließend in ausgesuchten Betrieben ein Schnupperpraktikum absolvieren. „1:1 - Mensch zu Mensch“ übernimmt auch die Kosten der verpflichtenden Online-Erstbelehrung über Hygiene durch das Gesundheitsamt. Interessierte können sich bei der VHS anmelden.

Kurs soll Schwellenängste senken

Den Theorieteil leiten die beiden Dozentinnen Simone Göpper und Sonja Schelkle aus Biberach. Betriebe, die Schnupperpraktika anbieten möchten, können sich bei Simone Göpper melden (Tel. 0151/50685567) melden. Diese werden individuell vereinbart. „Wir möchten einen unkomplizierten Einstieg ermöglichen“, sagt VHS-Leiterin Effi Holland.

Ein solcher Kurs senke etwaige Schwellenängste und ermögliche ein zwangloses Ausprobieren. Angesprochen seien Seiten- oder Wiedereinsteiger, Menschen auf Suche nach einem Job oder Nebenjob in Café, Kneipe, Kantine, Restaurant oder Biergarten. „Es geht darum, Interesse zu wecken, Chancen zu zeigen und Basics zu vermitteln“, ergänzt Sarah Kaiser vom Esszimmer Mittelbiberach.

Corona erschwerte ersten Kurs

Vor vier Jahren hatte es das Angebot bereits gegeben. „Der Kurs lief dann aber in den Corona-Lockdown hinein, der ganz andere Probleme für die Gastronomie mit sich brachte“, erläutert Thomas Fettback. Der frühere Biberacher Oberbürgermeister ist Mitgründer von „1:1 - Mensch zu Mensch“ und Treuhänder des Spendenfonds. Umso mehr sei es jetzt an der Zeit, den Kurs neu aufzulegen: In Restaurants und Cafés fehlten viele Hände. Die Erfahrungen mit niederschwelligen Qualifikationsangeboten seien gut,so Fettback. So habe man zahlreiche Gabelstaplerführerscheine finanziert, die zur Aufnahme von Arbeitsverhältnissen geführt hätten.

Der Kurs „Der unkomplizierte Einstieg in den Job: Gastronomie Modul 1 (241-70010)“ findet statt am Samstag, 13. April, von 9 bis 17.30 Uhr in der VHS Biberach, in der Folgewoche im Restaurant Esszimmer, Mittelbiberach. Im Anschluss gibt es ein Schnupperpraktikum sowie Hygieneunterweisung nach Absprache; Anmeldung: www.vhs-biberach.de, [email protected], telefonisch 07351/51338.