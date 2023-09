Kommentar zur Umgestaltung des westlichen Marktplatzes

Mit großem Aufwand hat die Stadt voriges Jahr den Beteiligungsprozess „Platz für alle“ ins Leben gerufen. Bei einem großen Aktionstag im Mai 2022 waren die Bürger unter anderem dazu aufgerufen, ihre Ideen für eine lebenswertere Innenstadt einzubringen. „Ich habe die Erwartung, dass das Ganze kein Alibi war, nach dem Motto: Jetzt dürft ihr mal was sagen und danach interessiert es uns nicht mehr“, hatte eine Bürgerin damals stellvertretend für viele ihre Erwartung ausgedrückt.

Der Bauausschuss war bei der jüngsten Debatte über die Umgestaltung des westlichen Marktplatzes kurz davor, diese Negativprophezeiung wahr werden zu lassen, und schrammte am Ende nur knapp an einer Nullnummer vorbei. Für Außenstehende ist es schlicht nicht nachvollziehbar, wie man sich mehr als ein Jahr mit dem ganzen Thema befassen und auch noch eine Gemeinderatsklausur dazu abhalten kann, um sich in der ersten konkreten Debatte wieder öffentlich mit Maximalforderungen zu beharken, wissend, dass dies zu keinem Ergebnis führt.

Der nun beschlossene Kompromiss mit etwas mehr Grün und Gastro und etwas weniger Parkplätzen ist nun wirklich keine Revolution und baulich schon gar kein großer Eingriff, weil alles mobil und (ab)transportabel ist, sollte es sich nicht bewähren. Aber den Mut, es wenigstens zu probieren, sollte man doch wenigstens haben.

