Hetze gegen Geflüchtete: „Wenn, dann bitte nicht vor unserer Haustür“

Da hat aber jemand gewaltig Angst, dass aus dem „Hotel zur Riss“ eine Unterkunft für geflüchtete Menschen werden könnte. Anders lässt sich das anonyme Schreiben nicht erklären. Und dafür sind der oder die Schreiber nun auf der Suche nach weiteren Unterstützerinnen und Unterstützern. Und wie funktioniert das am besten? Mit Stimmungsmache.

Vorurteile gegenüber ausländischen Mitbürgern werden aufgerollt und Bedenken angeführt, wie beispielsweise, dass sich durch die Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft die Sicherheitslage für Anwohnerinnen und Anwohner verschlechtern könnte und auch, dass es schwierig mit der Integration sei, wenn es eine konzentrierte Gemeinschaftsunterkunft gibt.

Hetze gegen Geflüchtete: Unbekannte machen Stimmung gegen Unterkunft q Biberach

Am Ende ist es natürlich richtig und wichtig, die Bedenken der Menschen ernst zu nehmen und auch hier möglicherweise Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber mit einem anonymen Schreiben im Vorfeld so Stimmung zu machen, ist ein schlechter Stil. Am Ende sieht die Sachlage meist so aus: Natürlich wollen Menschen anderen Menschen helfen und natürlich sollen Unterkünfte eingerichtet werden, aber wie heißt es so schön: „Wenn, dann bitte nicht vor unserer Haustür.“

