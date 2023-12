Wohnmobilfreunde aufgepasst! In Biberach kann man jetzt komfortabler campen

Der Camping-Boom in Deutschland hält an und ist auch in Biberach spürbar. Deshalb war es längst an der Zeit, den Wohnmobilstellplatz an der Rißstraße mit einer neuen Ver- und Entsorgungsanlage auszustatten. Zur offiziellen Einweihung haben sich am Donnerstag Verantwortliche der Stadt vor Ort getroffen und die neue Anlage vorgestellt. Gesamtkosten für den Bau: rund 58.000 Euro. Eine weitere Aufwertung des Platzes soll folgen.

Der Wohnmobil-Tourismus hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen, vor allem seit der Corona-Pandemie, da viele Menschen nach einer sicheren und flexiblen Reisemöglichkeit suchten. Auch in Biberach machen viele Camper Halt, sehen sich die Stadt an und nutzen rege die touristischen Angebote.

Anhand von Meldescheinen und gelösten Parktickets wissen wir aber, dass der September beispielsweise zu 70 Prozent belegt war. Alexander Wachter

In den Monaten Juni, Juli und September wird der Wohnmobilstellplatz an der Rißstraße am meisten genutzt: „Eine genaue Ermittlung der Besucherzahlen ist allerdings schwer“, sagt Alexander Wachter, Sachgebietsleiter Tourismus bei der Stadt Biberach. „Anhand von Meldescheinen und gelösten Parktickets wissen wir aber, dass der September beispielsweise zu 70 Prozent belegt war.“ Während der Bauphase im November sei es immerhin noch eine Auslastung von zehn Prozent gewesen.

Eine sauber Sache: Bei der offiziellen Einweihung der neuen Ver- und Entsorgungsanlage auf dem Wohnmobilstellplatz in Biberach (von links): Kulturamtsleiterin Dorothea Weing, Alexander Wachter, Sachgebietsleiter Tourismus, Kulturdezernent Jörg Riedlbauer und Sabine Klich von Tourismus und Stadtmarketing. (Foto: Tanja Bosch )

Deshalb ist Camping in Biberach beliebt

Insgesamt gibt es 18 Stellplätze, durch den Bau der neuen Anlage kam sogar noch ein kleiner Stellplatz hinzu. „Da der Trend zum Wohnmobil auch weiter steigt, sind wir noch lange nicht an unseren Kapazitätsgrenzen“, sagt Alexander Wachter. „Wir halten Ausschau nach weiteren Plätzen.“

Es war ein lang gehegter Wunsch, den Wohnmobilstellplatz aufzuwerten. Kulturdezernent Jörg Riedlbauer

Denn in den Gesprächen mit den Campern habe er erfahren, dass Biberach eine sehr beliebte Stadt ist, um ein paar Tage Halt zu machen. „Auch die Lage hier an der Rißstraße kommt bei den Touristen gut an, wir sind nur acht Minuten zu Fuß von der historischen Innenstadt entfernt, befinden uns direkt an der Riß und am Donau-Bodensee-Radweg.“

Beim Vor-Ort-Termin standen fünf Camper auf dem Platz, das zeigt, dass die Menschen auch im Winter Urlaub mit dem Wohnmobil machen. Deshalb war es umso wichtiger, die neuen Anlage zu installieren. „Nun ist die Anlage auch winterfest, das war davor nicht so“, sagt Wachter. Ab sofort ist die Wasserversorgung, die Entsorgungsstelle für Abwasser und auch die Entsorgungsstelle für chemische Toiletten ganzjährig nutzbar - und das kostenlos für die Camper.

Wichtige Aufwertung, vor allem für den Winter

„Es war ein lang gehegter Wunsch, den Wohnmobilstellplatz aufzuwerten“, sagt auch Kulturdezernent Jörg Riedlbauer. „Begeisterte Übernachtungstouristen sollen auch im Winter die Möglichkeit haben, den Platz umfassend zu nutzen.“ In der Vergangenheit sei das eben mit der alten Anlage nicht möglich gewesen.

Wir würde gerne noch eine Hecke pflanzen und alles gemütlicher und grüner gestalten. Alexander Wachter

Die Anlage selbst hat rund 6000 Euro gekostet. Die Gesamtkosten in Höhe von rund 58.000 Euro sind deshalb zustande gekommen, weil die Wasser- und Stromleitungen unterirdisch verlegt und erneuert werden mussten. „Und natürlich weiß man nie, was einen da erwartet, die Baustelle wurde am Ende deshalb größer als geplant“, sagt Wachter. Alle Beteiligten sind aber froh, dass die Installation nun beendet ist und die Camper einen gut ausgestatteten Platz für ihren Urlaub in Biberach haben.

Platz soll grüner werden

„Das ist jetzt wirklich eine saubere Sache“, sagt Sabine Klich von Tourismus und Stadtmarketing und maßgeblich für den Biberacher Wohnmobilstellplatz verantwortlich. „Hier wird es immer schöner und das ist auch wichtig, schließlich wollen wir den Menschen etwas bieten.“ Vor allem den Stammgästen dürften die positiven Veränderungen auffallen.

Im Frühjahr soll auch noch eine weitere Aufwertung des Wohnmobilstellplatzes folgen. „Wir würde gerne noch eine Hecke pflanzen und alles gemütlicher und grüner gestalten“, so Wachter.