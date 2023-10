Zum Kochkurs „Köstlichkeiten aus Polen“ am Mittwoch, 11. Oktober, um 17 Uhr in der Küche der Pflugschule können sich Schnellentschlossene noch anmelden. Agnieszka Lorek und Irene Braun, beide gebürtige Polinnen, führen in die polnische Küche ein und kochen ein mehrgängiges Menu mit typisch polnischen Gerichten. Schürze, Geschirrtuch und Lebensmittelbehälter sollten mitgebracht werden..

Eine Anmeldung per Email an [email protected] und die Vorabüberweisung des Beitrags in Höhe von 35 Euro (inklusive Lebensmittelkosten) auf das Konto des Städte Partner (IBAN DE69 6545 0070 0000 0077 97) mit dem Kennwort „Poln. Kochkurs“ sind erforderlich.

Ferner lädt der Verein Städte Partner Biberach zum Festabend der „Polnischen Wochen“ am Samstag, 14. Oktober, um 19.30 in der Dürnachhalle in Ringschnait ein. Auch dafür ist eine Anmeldung erforderlich bis 10. Oktober per Email an [email protected] und die Vorauszahlung von 20 Euro für das Essen auf das oben genannte Konto mit dem Vermerk „Festabend Polen“.

Programm der „Polnischen Wochen“