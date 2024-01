Kochen mit Nicole Bold bei „Kunst und Küche“ im Museum

Die Programmreihe „Kunst und Küche“ des Biberacher Museums geht in die nächste Runde. Am Donnerstag, 1. Februar, ab 18 Uhr, können Besucherinnen und Besucher mit der Künstlerin Nicole Bold beim gemeinsamen Kochen ins Gespräch kommen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Farbe und mehrschichtige Strukturen spielen in den abstrakten Werken von Nicole Bold eine wichtige Rolle. So wie im aktuellen Neuerwerb der Sammlung des Museums, dem Gemälde „Je tiefer wir vordrangen, desto weiter entfernten wir uns“, dessen Inspiration auf einer Reise nach Costa Rica entstanden ist.

Und auch am 1. Februar dreht sich alles um das Thema Farben. So können die Besucher neben der Kunst auf dem Teller die Werke von Nicole Bold betrachten und von ihr erfahren, welche Bedeutung die Farben in ihren Kunstwerken für sie haben und wie die Werke entstanden sind.

Um besser zu planen, wird um Anmeldung per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07351/51-331 gebeten. Die Kosten betragen zwölf Euro inklusive Essen und Getränke.