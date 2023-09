Klimawoche findet zum ersten Mal in Biberach statt

Die Klimawoche Biberach findet in diesem Jahr erstmals statt und bietet ein vielfältiges Programm, welches neben Fragen nach nachhaltigen Fortbewegungsformen oder einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung noch viele weitere Themen abdeckt. Organisiert wird die Klimawoche von der Lokalen Agenda Klimaschutz gemeinsam mit der Stadt Biberach und weiteren Partnern.

Die Klimawoche beginnt am Freitag, 15. September, mit einem Vortrag des Ressourcen-Ökonoms Christian Weigand im Foyer des Biberacher Museums. Weigand nimmt seine Zuhörerinnen und Zuhörer von 19 bis 20.30 Uhr mit in die Welt der Ozeane. Denn obwohl die Ozeane einen wichtigen Teil unserer Lebensgrundlage bilden, wird der Umgang mit den Weltmeeren immer weniger nachhaltig. Um Anmeldung (Mail s[email protected], Telefon 07351/526781) wird gebeten.

Beim Mobilitätstag am 16. September gibt es von 10 bis 15 Uhr Informationen und Programmpunkte zum öffentlichen Nahverkehr, zu den neuesten Fahrrädern auf dem Markt sowie zu Sharing–Angeboten von Autos, Lastenrädern und Fahrrädern. Alles kann direkt vor Ort auf dem Viehmarktplatz und im Museumsinnenhof getestet werden. Zudem startet um 10 Uhr vor der Biberacher Stadtbücherei eine Plogging–Runde — diese Sportart beschreibt das Müllsammeln während des Joggens.

Mehr zu den Klimaschutzaktivitäten in Biberach erfährt man bei den „Klima–Spotlights“ am Dienstag, 19. September, von 19 bis 20.30 Uhr im Foyer des Biberacher Museums. Die zehnminütigen Spotlights geben prägnante Einblicke und einen schnellen Überblick über den Klimaschutz in Biberach.

Wer sich vorstellen könnte, selbst im Bereich Klimaschutz in Biberach aktiv zu werden, kann am Donnerstag, 21. September, bei einem offenen Agenda–Treffen das Organisationsteam der Klimawoche kennenlernen und sich unverbindlich über weitere Projekte informieren. Das Agenda–Treffen findet von 19 bis 20 Uhr in der Museumstraße 2 statt.

Die Energiezentrale Memelstraße als Bestandteil des Nahwärmenetzes der Biberacher Innenstadt wird am Freitag, 22. September, vorgestellt. Bei einer Führung von 14 bis 15.30 Uhr wird erklärt, wie das Nahwärmenetz aufgebaut ist. Interessierte treffen sich in der Memelstraße 3.

Am Samstag, 23. September, findet von 12 bis 17 Uhr das Fest der Nachhaltigkeit statt, vor und im Unverpackt–Laden „Füllstation“. Verschiedene Akteure des nachhaltigen Einkaufens und des Foodsharings stellen sich vor. Besucherinnen und Besucher erwarten Leckereien, ein Quiz und Einblicke hinter die Kulissen des Unverpackt–Ladens.

Am gleichen Tag wird ein Klima–Stadtrundgang angeboten. Uli Maucher, langjähriger städtischer Umweltschutzbeauftragter, und Lisa Schröder, Klimaschutzmanagerin der Stadt Biberach, stellen von 14 bis 15.30 Uhr die Themen Klima und Energie anhand vieler Beispiele vor Ort vor. Start und Ende des Stadtrundgangs sind vor dem Unverpackt–Laden „Füllstation“.

Zudem können Kinder zwischen neun und zwölf Jahren von 9 bis 12 Uhr aus einem Tetra–Pak ein Vogelhäuschen basteln. Treffpunkt ist am Gigelberg–Parkplatz. Um Anmeldung zu diesem Upcycling–Bastelangebot (Mail [email protected], Telefon 07351/51—83) wird gebeten.

www.biberach-riss.de/AG-Klimaschutz/