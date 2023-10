Kleinlastwagen verliert Anhänger auf der B30

Am Mittwoch ist bei Biberach ein Anhänger in die Leitplanken geprallt. Der Verursacher fuhr zunächst weiter, berichtet die Polizei. Kurz nach 7 Uhr war ein 63-Jähriger mit seinem Iveco-Kleinlastwagen von Biberach in Richtung Ulm unterwegs. Der Mann fuhr auf die B30 bei Biberach-Süd auf. Nach nur kurzer Fahrt auf der B30 löste sich der Anhänger von dem Zugfahrzeug und machte sich selbstständig. Der 3,5-Tonner fuhr weiter. Wie die Polizei berichtet, prallte der mit Netzen beladene Anhänger gegen die linke Schutzplanke. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen und schleuderte über die Fahrspuren. Der Anhänger stieß gegen die rechte Schutzplanke, ehe er auf dem rechten Fahrstreifen auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen kam. Ein herannahender Autofahrer erkannte die Situation gerade noch rechtzeitig und konnte bremsen. Während die Polizeistreife den Unfallort abgesichert hatte, kehrte der 63-jährige Fahrer des Gespanns zurück.

Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte und warum der Fahrer den Unfall wohl nicht bemerkt hatte. Der Schaden an den Leitplanken beträgt circa 2000 Euro, der an dem Anhänger wird auf rund 200 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste durch einen Abschlepper geborgen werden.