Klassenerhalt steht erneut im Fokus beim FV Biberach

Für den FV Biberach beginnt am kommenden Sonntag bei Aufsteiger GSV Maichingen die zweite Saison in der Fußball–Verbandsliga. Die Mannschaft geht auf mehreren Positionen verändert und mit einem neuen Trainer in die neue Spielzeit. Spielbeginn in Maichingen ist um 15 Uhr.

Eine andere Zeitrechnung

Mit Oliver Wild als neuem Coach beginnt eine andere Zeitrechnung beim FV Biberach. Nach dreieinhalb erfolgreichen Jahren unter Florian Treske hat der 38–jährige Wild das Trainerzepter übernommen. Nach sieben Jahren in Ochsenhausen und vier in Dettingen ist die Verbandsliga Neuland für Oliver Wild. „Ich habe mich bewusst für diese Herausforderung entschieden und in den sechs Wochen Vorbereitung habe ich diese Entscheidung nie infrage gestellt.“

Die Mannschaft sei sehr willig und lernbegierig und der Job mache einfach Spaß, auch wenn durch den einen oder anderen Urlaub eines Spielers eine optimale Vorbereitung gar nicht möglich gewesen sei. „Dennoch bin ich unter dem Strich sehr zufrieden, das Team hat gut mitgezogen und geht gut vorbereitet in das erste Spiel.“

Wild erwartet intensives Spiel

Über Maichingen habe er sich in Gespräche mit Trainerkollegen informiert und so erwartet Oliver Wild ein intensives Spiel bei einer kampf– und spielstarken Mannschaft. „Maichingen hat gute Individualisten und setzt sicher auch auf die Aufstiegseuphorie.“

Wer mit 70 Punkten Meister in der Landesliga wird, könne nicht so schlecht sein. Dennoch fahre seine Mannschaft mit Selbstbewusstsein nach Maichingen, auch wenn die Testspielauftritte nicht alle überzeugen konnten.

Steigerung von Spiel zu Spiel

Doch zuletzt gelangen Siege gegen Sulmetingen und Riedlingen, gegen Ravensburg II gab es ein 2:2–Unentschieden: „Wir haben uns von Spiel zu Spiel sicher gesteigert, aber die Ergebnisse bewerte ich sowieso nicht über. Am Sonntag wird es zum ersten Mal ernst und da müssen wir liefern.“

An der Aufstellung bastle er noch, insbesondere im Defensivbereich gebe es noch offene Fragen, da etwa Robin Biesinger angeschlagen ist und Dario Nikolic als auch Patrick Wilpert und Simon Keller lange im Urlaub waren und noch Zeit brauchen. Einzig Tim Schneider habe nahezu die gesamte Vorbereitung im Abwehrbereich mitgemacht. So sei sogar Kapitän Jonathan Hummler mit seiner Kopfball– und Zweikampfstärke eine Option für die Innenverteidigung.

Zwei taktische Varianten

Dann würden Manuel Münst und Zugang Kai Luibrand das Sturmduo bilden. „Ich will schon möglichst mit zwei Stürmern spielen und auch mit Viererkette“, legt sich Wild auf zwei taktische Varianten fest, die natürlich mit Gegner und Spielverlauf angepasst werden können und müssen.

Vor allem von Kai Luibrand ist Oliver Wild angetan. „Ein toller Spieler mit einem tollen Charakter, der jetzt nach kurzer Zeit schon weiß, dass er vorangehen kann und muss.“ Der 29–Jährige sei ein echtes Vorbild für die Kabine und den Platz.

Echte Startelfoption

Im Mittelfeld ist der zweite Neue, Timo Baier, vom Oberligisten FV Ravensburg gekommen, auf der Sechserposition eine echte Startelfoption, zumal Kevin Wistuba erst am Samstag aus dem Urlaub zurückkehrt und die Perspektiven beim Langzeitverletzten Timo Heimpel nach wie vor ungeklärt sind. „Er versucht jetzt gerade eine neue Therapieform, um seiner Schambeinentzündung beizukommen.“ Da müsse man abwarten.

Wieder im Training ist Fabian Baur — und das sei sehr erfreulich — nach seiner schweren Verletzung. Aber auch er brauche noch ein paar Wochen intensives Training. Ebenfalls noch offen ist die Torhüterfrage. Stammkeeper Alexander Beck ist nach seiner Armverletzung wieder ins Training eingestiegen, aber er würde nur spielen, wenn er absolut fit sei, so Wild.

Als Alternativen stünden Anton Köhler und Torwarttrainer Thomas Deutsch, die beide in der Vorbereitung gespielt haben, bereit für einen Einsatz. Insgesamt ist Wild überzeugt von seinem Kader, um das Ziel, der auch in der zweiten Saison der Klassenerhalt ist, zu erreichen. „Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, haben wir sehr gute Chancen.“

FV Biberach: Personelle Veränderungen im Überblick

Zugänge: Kai Luibrand (FV Illertissen), Timo Baier (FV Ravensburg), Zvonimir Borac (reaktiviert, zuletzt 1. CFR Pforzheim), Kian Jausz (FC Freienbach, Schweiz), Tom Sonnenberg (eigene U19), Lauro Messina (eigene U19), Oliver Wild (SV Dettingen).

Abgänge: Lukasz Mozler (ist nach Polen zurückgekehrt), Deniz Bihr (SF Dorfmerkingen), Tim Nußbaumer (SV Oberzell), Leon Baumgärtner (SV Reinstetten), Florian Treske (SV Reinstetten).

Trainer: Oliver Wild (neu für Florian Treske), Armin Hertenberger (Co–Trainer/wie bisher), Thomas Deutsch (Torwarttrainer/wie bisher).

Vorjahresplatzierung: 12.

Saisonziel: Klassenerhalt.

Meisterschaftsfavorit: SF Schwäbisch Hall, SV Fellbach, Calcio Leinfelden–Echterdingen.