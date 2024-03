Klare, aber doch knappe Niederlage für TG Biberach

Die Volleyballerinnen der TG Biberach haben im Kampf um den zweiten Platz in der Oberliga vor erneut gut gefüllter heimischer Halle eine bittere Niederlage einstecken müssen. Im Duell mit einem direkten Konkurrenten unterlag die Mannschaft der TSG Reutlingen mit 0:3 (23:25, 21:25, 20:25). Damit müssen sich die Biberacherinnen wohl mit dem vierten Rang hinter dem Spitzentrio aus Bad Waldsee, Reutlingen und Rottenburg begnügen.

Hinspielniederlage motiviert

Nach 90 Minuten Schlagabtausch, einem sehr guten Oberliganiveau und trotz klarem Ausgang drei hart umkämpfter Sätze in der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle, stand das Ergebnis fest. Die TSG Reutlingen entführte drei Punkte und war am Ende auch der verdiente Sieger.

„Wir waren während des gesamten Spiels stabiler und haben in den entscheidenden Phasen mehr Zugriff auf das Spiel der TG gehabt und unsere Angriffe besser durchgebracht“, sagte Reutlingens Coach Jan Grauel. Vor allem über die Außen war die TSG sehr gefährlich und letztlich auch erfolgreich. Zudem sei sein Team besonders motiviert gewesen, nach der dummen Heimniederlage im Hinspiel. „Die Erinnerung daran hat die Spielerinnen richtig heiß gemacht.“ Das hätten sie dann in positive Energie umgesetzt.

Zu hohe Fehlerquote

Dennoch fand die TG im ersten Satz zunächst viel besser ins Spiel, Reutlingen wollte zu viel und lag schnell mit 1:8 in Rückstand. Aber Biberach konnte diesen Vorsprung nicht verteidigen. Schon jetzt war die Fehlerquote in Annahme und Angriff zu hoch. Reutlingen konnte beim 18:18 ausgleichen, aber die TG ging nochmals mit 22:19 in Führung. Der Satzgewinn winkte. Das Trainerduo Dirk Lafarre und Peter Baur entschied sich für einen Doppelwechsel, nahm Franziska Arendt und Anne Jacob vom Parkett und brachte Julia Gönner und Svenja Hornung.

„Man kann sich im Nachhinein drüber streiten, ob das die richtige Entscheidung war, aber wir wollten eine dritte Angreiferin und zudem haben wir das schon öfter so gespielt und gewonnen“, erklärte Dirk Lafarre. Letztlich musste die TG den Satz mit 23:25 abgeben. Besonders ärgerlich, dass der entscheidende Punkt für die TSG Reutlingen einem Netzroller entsprang, der naturgemäß nicht zu verteidigen war.

Durchhänger der TG-Spielerinnen

Im zweiten Durchgang dann ein anderes Bild. Reutlingen zog über 8:4 auf 13:6 davon, profitierte vom Durchhänger der TG-Spielerinnen, die offensichtlich noch den verlorenen ersten Satz verdauen mussten. Beim 20:20 hatte sich die Mannschaft wieder herangekämpft, machte dann aber die entscheidenden Fehler in der Annahme und der Satz ging mit 25:21 doch an die TSG Reutlingen.

„Keine von uns hat heute einen sehr guten Tag erwischt. Wir haben zu viele Eigenfehler gemacht in Angriff und Abwehr“, war Libera Sarah Gnann sehr enttäuscht über die eigene Leistung und die des Teams. Die Stabilität und Konstanz im Spiel hätten gefehlt, was sich dann insbesondere im dritten Satz zeigte, den Reutlingen bis auf die Anfangsphase dominierte und mit 25:20 gewann.

Lafarre deutet Verbleib an

„Wir haben unsern Job heute gemacht, wir werden sehen, wie die beiden letzten Spieltage noch laufen werden“, sagte Jan Grauel. Reutlingen hat jetzt sehr gute Chancen auf Rang zwei. Für die TG steht trotz des verloren Spitzenspiels eine tolle Saison, auch wenn das Ziel, zu Hause ungeschlagen zu bleiben, nicht ganz geschafft wurde.

Vor den beiden abschließenden Spielen gegen Ulm und Nürtingen hat die TG den vierten Platz sicher und damit mehr erreicht, als man sich vorgenommenen hatte. „Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung der Spielerinnen, der Mannschaft und des gesamten Vereins“, so Lafarre, der wohl auch in der kommenden Saison das Team betreuen wird. „Offiziell ist noch nichts, aber ich gehe davon aus.“

Die Statistik zum Spiel:

TG Biberach - TSG Reutlingen 0:3 (23:25, 21:25, 20:25). TG: Gerstmann, Jana Gönner, Jacob, Arendt, Willmann, Winter, Stephan, Hornung, Julia Gönner, Gnann, Keese.