Kirchenkonzert in Biberach-Birkendorf

Musik in der Fastenzeit: Der Akkordeon-Spielring Mettenberg unter Leitung von Ursula Glöggler-Sproll möchte auch dieses Jahr wieder traditionell für einen guten Zweck musizieren. Stattfinden wird das Konzert am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr in der Kirche St. Josef in Biberach-Birkendorf, teilt der Verein in seiner Ankündigung mit. Der Eintritt ist frei. Spenden zu Gunsten der „Ambulanten Hospizgruppe Biberach“ sind erwünscht. Als Konzertpartner begleitet das Konzert „DeJuChoBo“, der junge Chor aus Bolstern, unter der Leitung von Ulrike Keßler.